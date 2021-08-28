В Киеве готовится к открытию гипермаркет тканей (ФОТО)

Группа компаний "Текстиль-Контакт" намерена открыть в сентябре новый гипермаркет тканей в Киеве на проспекте Бажана, 38. Как сообщил на своей странице в Facebook основатель группы Александр Соколовский, объект расположится прямо на выходе из станции метро "Харьковская".

"Только в июле мы ускоренными темпами приступили к отделке "чернового" помещения. И вот на фото то, как оно выглядит сегодня. Еще немножко — и расставим оборудование, разложим/развесим ткани и будем готовы 2 сентября открыться и работать для вас пока в тестовом режиме. А уже 17 сентября планируем полностью все закончить и пригласить всех на официальное открытие!" — сообщил он.

Ритейл-сеть ТК после ребрендинга получит название "ТК-Маркет" вместо "Текстиль-Контакт". По словам Соколовского, ребрендинг коснулся не только названия и корпоративного стиля, но и всего формата.

"10 лет назад мы начинали уходить от небольших магазинов в 200-300 квадратных метров и открыли первый "Склад-магазин тканей и фурнитуры" на проспекте Победы площадью более 1500 квадратных метров. Потом появилась сеть крупноформатных оптово-розничных магазинов от 1500 до 2500 квадратных метров, которые стали называться "Каштанами", а затем супермаркетами "Ткани", — напомнил он.

В новом формате, обозначенном как "место текстильных открытий", будут доступны: подбор тканей из 15 тысяч артикулов в единой кассовой зоне (раньше их было три); полная линейка готовых изделий домашнего текстиля; подбор всевозможной фурнитуры; ателье индивидуального пошива; уход за вещами и "ТК-Экочистка"; зона для регулярных мастер-классов; а также кофейня для гостей.

По словам Соколовского, площадь открывающегося гипермаркета составляет 1800 квадратных метров, время работы — с 10:00 до 20:00, а занимать он будет весь третий этаж нового торгового центра, на первом этаже которого находится продуктовый супермаркет Varus. Работать в нем будет 38 человек.

Напомним, что в июне черниговская швейная фабрика "ТК-Стиль", входящая в "Текстиль-Контакт", начала поставки курток для Конной полиции Германии.