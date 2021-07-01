Потребрынки 1 час назад

В Киеве начал работу белорусский "магазин без покупателей" Bazar (ФОТО)

Даркстор доставляет продукты за 15 минут и не ограничивает заказ по минимальной сумме

Фото: AIN.UA Фото: AIN.UA
Фото: AIN.UA

В Киеве в тестовом режиме запустился белорусский даркстор (магазин без покупателей, ориентированный на доставку) Bazar.

Об этом сообщает AIN.UA.

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Указано, что даркстор Bazar доставляет продукты за 15 минут и не ограничивает заказ по минимальной сумме.

Однако пока зона доставки сервиса ограничена территорией ЖК "Комфорт Таун".

По словам сооснователя Bazar Павла Самолазова, технический запуск занял 2 месяца: подбор и подготовка помещения, закупка оборудования, подбор персонала, переговоры с поставщиками.

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Самолазов добавил, что компания уже готовит к запуску вторую зону доставки в Киеве. До конца года Bazar планирует открыть в Киеве 30 зон доставки и выйти в регионы. В качестве приоритетных городов в компании называют Харьков и Львов.

В белорусской компании пояснили, что выбрали Украину для запуска по нескольким причинам: свободный рынок дарксторов, большая плотность населения в городах и схожесть продуктовых корзин украинцев и белорусов.

"Нам важно прийти на рынок одними из первых. В Украине рынок дарксторов свободен, плюс по потребительской корзине он очень похож на белорусский, что упрощает нам запуск и менеджмент проекта", — подчеркнул Самолазов.

По его словам, на украинском рынке Bazar видит такие перспективы: 4 города-миллионника, плотная застройка в городах, хорошо развитое собственное производство продуктов питания и непродовольственных товаров.

Известно, что на текущем этапе на запуск пилота в Украине инвестировано около $100 тысяч, не считая затрат на разработку. Ангельскими инвесторами выступили белорусские бизнесмены из реального сектора.

При этом в масштабирование украинского сегмента компания планирует инвестировать около $2,5 млн в ближайшие два года. В общей сложности Bazar рассчитывает инвестировать до $5 млн.

Напомним, даркстор Bazar был запущен в Минске в июле 2020 года. На данный момент у компании четыре даркстора в столице Беларуси, до конца лета планируют увеличить их количество до 10. Для покрытия всего Минска необходимо около 17 дарксторов.

Ранее сервис курьерской доставки Glovo заработал круглосуточно в Киеве, Одессе, Харькове, во Львове и в Днепре.

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