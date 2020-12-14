В Киеве наградили лучших GR-специалистов 2020 года

XXI век подарил нам новые технологии влияния на политику. Одной из самых популярных стал лоббизм. Активно развиваясь за последние годы в Украине, он приблизил политические тенденции нашей страны к западноевропейским и проамериканским.

Такой модернизации политических традиций способствовал целый ряд украинских специализированных организаций, одной из которых стала Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов.

С 2014 сюда уже успело присоединиться 76 организаций и предпринимателей, выступающих за внедрение лоббистских традиций.

За более чем 7 лет активной работы она провела целый ряд мероприятий, направленных на внедрение и популяризацию заданного направления, в том числе и Government Relations.

Основная цель Ассоциации — внедрение честных и эффективных технологий влияния на политику, что позволит преодолеть коррупционные и олигархические практики в Украине.

Организация качественно работает над воплощением лоббистских тенденций на практике: в будущем это поможет помочь Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов над утверждением закона в данной сфере влияния на политику.

Одним из последних событий является III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года", на которой были представлены самые мощные кейсы общественно-экономического, политического и юридического развития Украины.

Награждение состоялось в 12 номинациях:

1) GR-амбассадор 2020 (активный деятель в институциализации GR-профессии).

Победитель — Александра Павленко, основательница Pavlenko Legal Group.

2) Лучший проект G2G.

Победители — Чудак Виталий и Сердюченко Алексей, представители акционерного общества "Укргаздобыча".

3) Лучший адвокационный кейс.

Победители — Виктория Киосе и Ульяна Пчелкина — разработка первого электромобиля для людей с ограниченными возможностями.

4) Лучший региональный GR-проект.

Победитель — Лирон Эдери, Раввин, лидер еврейской общины в Кривом Роге.

5) Лучший международный кейс.

Победитель — Заряна Кивак, Врио председателя Правления IBOX Bank

6) Лучший юридический кейс.

Победитель — Ирина Войнарска, президент всеукраинской общественной организации "Правозащитная лига".

7) GR-прорыв 2020.

Победитель — Евгений Дыхне, Президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины"

8) Лучшая профильная ассоциация.

Победитель — Юлия Высоцкая, директор по внешним связям "Лиги оборонных предприятий Украины".

9) Лучший проект в сфере GR.

Победитель — Татьяна Рамус, которая из-за проекта White Ribbon Ukraine ли не впервые привлекла внимание к проблеме семейного насилия.

10) Лучший консультант в сфере GR.

Победитель — Георгий Логвинский — заслуженный юрист Украины Адвокат года 2017-2020, почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

11) GR коммуникация.

Победитель — Сергей Смелый, член правления GR ассоциации, представитель организации "СтопКор" в Кривом Роге, начальник управления Днепропетровской области Антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины.

12) Лучше регуляторное решение.

Победитель — Ольга Кравцова, операционный директор офиса эффективного регулирования BRDO.

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Стоит отметить, что III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года" организована, согласно всем рекомендациям Минздрава на период карантина: одновременное пребывание (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 квадратов; обеспечено размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками — не более четырёх человек. Всем гостям было предложено стерильные медицинские маски как превентивная мера.

Так, в 2020 год стал достаточно сложным, однако и невероятно продуктивным для развития лоббизма и GR в Украине. Убеждены, что III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года" станет далеко не последним собранием профессионалов-лоббистов, а наоборот — еще больше популяризирует честные методы влияния на политику.

Следующий шаг — успешная реализация лучших кейсов на законодательном уровне. Желаем победителям новых сил и свершений, а Украинская Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов — плодотворной работы на непростом, но влиятельном направлении!