В Киеве наградили лучших GR-специалистов 2020 года

XXI век подарил нам новые технологии влияния на политику. Одной из самых популярных стал лоббизм. Активно развиваясь за последние годы в Украине, он приблизил политические тенденции нашей страны к западноевропейским и проамериканским.
Такой модернизации политических традиций способствовал целый ряд украинских специализированных организаций, одной из которых стала Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов.
С 2014 сюда уже успело присоединиться 76 организаций и предпринимателей, выступающих за внедрение лоббистских традиций.
За более чем 7 лет активной работы она провела целый ряд мероприятий, направленных на внедрение и популяризацию заданного направления, в том числе и Government Relations.
Основная цель Ассоциации — внедрение честных и эффективных технологий влияния на политику, что позволит преодолеть коррупционные и олигархические практики в Украине.
Организация качественно работает над воплощением лоббистских тенденций на практике: в будущем это поможет помочь Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов над утверждением закона в данной сфере влияния на политику.
Одним из последних событий является III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года", на которой были представлены самые мощные кейсы общественно-экономического, политического и юридического развития Украины.
Награждение состоялось в 12 номинациях:
1) GR-амбассадор 2020 (активный деятель в институциализации GR-профессии).
Победитель — Александра Павленко, основательница Pavlenko Legal Group.
2) Лучший проект G2G.
Победители — Чудак Виталий и Сердюченко Алексей, представители акционерного общества "Укргаздобыча".
3) Лучший адвокационный кейс.
Победители — Виктория Киосе и Ульяна Пчелкина — разработка первого электромобиля для людей с ограниченными возможностями.
4) Лучший региональный GR-проект.
Победитель — Лирон Эдери, Раввин, лидер еврейской общины в Кривом Роге.
5) Лучший международный кейс.
Победитель — Заряна Кивак, Врио председателя Правления IBOX Bank
6) Лучший юридический кейс.
Победитель — Ирина Войнарска, президент всеукраинской общественной организации "Правозащитная лига".
7) GR-прорыв 2020.
Победитель — Евгений Дыхне, Президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины"
8) Лучшая профильная ассоциация.
Победитель — Юлия Высоцкая, директор по внешним связям "Лиги оборонных предприятий Украины".
9) Лучший проект в сфере GR.
Победитель — Татьяна Рамус, которая из-за проекта White Ribbon Ukraine ли не впервые привлекла внимание к проблеме семейного насилия.
10) Лучший консультант в сфере GR.
Победитель — Георгий Логвинский — заслуженный юрист Украины Адвокат года 2017-2020, почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
11) GR коммуникация.
Победитель — Сергей Смелый, член правления GR ассоциации, представитель организации "СтопКор" в Кривом Роге, начальник управления Днепропетровской области Антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины.
12) Лучше регуляторное решение.
Победитель — Ольга Кравцова, операционный директор офиса эффективного регулирования BRDO.
Стоит отметить, что III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года" организована, согласно всем рекомендациям Минздрава на период карантина: одновременное пребывание (как на улице, так и в помещении) не более 1 человека на 5 квадратов; обеспечено размещение только на сидячих местах с дистанцией в 1,5 метра, за столиками — не более четырёх человек. Всем гостям было предложено стерильные медицинские маски как превентивная мера.
Так, в 2020 год стал достаточно сложным, однако и невероятно продуктивным для развития лоббизма и GR в Украине. Убеждены, что III ежегодная премия "Лучший GR-специалист 2020 года" станет далеко не последним собранием профессионалов-лоббистов, а наоборот — еще больше популяризирует честные методы влияния на политику.
Следующий шаг — успешная реализация лучших кейсов на законодательном уровне. Желаем победителям новых сил и свершений, а Украинская Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов — плодотворной работы на непростом, но влиятельном направлении!