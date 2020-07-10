В Киеве появился сервис аренды повербанков: сколько это стоит

В Киеве запустился проект POWER NOW, который предоставляет возможность взять в аренду со станции обмена портативное зарядное устройство — повербанк. Первые 30 минут использования будут бесплатными, а стоимость часа — 10 грн. При этом, максимальная стоимость использования устройства за сутки — не более 50 грн. Тарификация начинается после 2,5 часов пользования, однако возвращать устройство лучше на ближайшую станцию в течение 24 часов, чтобы избежать следующих суточных начислений.

Сервис работает с помощью мобильного приложения, которое уже доступно в Apple Store и Google Play, уверяют авторы проекта, сообщает "НВ".

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Основательница проекта — Анна Осипенко, а за развитие, его техническую и сервисную составляющую отвечает Денис Раковский.

"Уже сегодня по данным Trustdata, пользование услугой в Китае — составляет почти 305 000 000. Apple-пользователи используют powerbank sharing в среднем 2,1 раза в месяц, а пользователи Android — 1,7 раза. Сколько бы ни увлекались апргейдами производители смартфонов, настоящим хард-пользователям все равно каждый день нужна зарядка — эра технологических аккумуляторов еще не достигла прорыва, однако мир уже достиг 5G", — рассказал Раковский.

В планах POWER NOW в течение года охватить города-миллионники и установить в стране около 5000 станций-пунктов обмена. Ближайшие — Львов и Одесса.

Ранее сообщалось, что пользователи Google Chrome вскоре получат как минимум два важных изменения, которые должны ощутимо ускорить мобильную версию браузера и значительно сократить потребление энергии.

Так, после выхода версии Chrome 86 добавится функция, которая позволит принудительно отключать ненужные таймеры и трекеры JavaScript для вкладок в фоновом режиме, например, те, что проверяют позицию прокрутки. После введения ограничения они будут срабатывать не чаще 1 раза в минуту, как это сейчас реализовано в Apple Safari. Разработчикам Google удалось получить дополнительные 2 часа автономной работы (28%) с 36 открытыми в фоне пустыми вкладками и почти 36 минут (13%) при дополнительном воспроизведении видео YouTube в фоне.