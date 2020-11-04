В Конституционном суде успокаивают: по земле пока ничего не решили

Конституционный суд отмечает, что никаких решений в отношении закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не принимал, а рассмотрение соответствующего объединенного производства по двум представлениям групп депутатов Верховной Рады отложил.

Как говорится в сообщении суда, рассмотрение дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября, однако отложил его в связи с ходатайством представителя президента в КС Федора Вениславского из-за невозможности лично присутствовать на заседании.

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Суд при этом подтвердил, что на закрытой части пленарного заседания КС 2 ноября рассматривал, как и собирался, дело по представлению 46 нардепов о толковании первого предложения части 1 статьи 13 и части 1 статьи 14 Конституции (о земле как собственности украинского народа и национальном богатстве).

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"Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях суда. Учитывая изложенное, обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и СМИ с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации", — подчеркивают в КС.

Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована дополнительно.

Напомним, 2 ноября глава Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко заявил, что в случае признания КС закона об открытии рынка земли не соответствующим Конституции власти нивелируют своими действиями это решение.