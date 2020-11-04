  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 20 минут назад

В Конституционном суде успокаивают: по земле пока ничего не решили

Суд 2 ноября рассматривал трактование двух статей Конституции о земле, но ничего не решил, а дело по рынку земли пока отложили

Фото: пресс-служба КС Фото: пресс-служба КС
Фото: пресс-служба КС

Конституционный суд отмечает, что никаких решений в отношении закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не принимал, а рассмотрение соответствующего объединенного производства по двум представлениям групп депутатов Верховной Рады отложил.

Как говорится в сообщении суда, рассмотрение дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября, однако отложил его в связи с ходатайством представителя президента в КС Федора Вениславского из-за невозможности лично присутствовать на заседании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Суд при этом подтвердил, что на закрытой части пленарного заседания КС 2 ноября рассматривал, как и собирался, дело по представлению 46 нардепов о толковании первого предложения части 1 статьи 13 и части 1 статьи 14 Конституции (о земле как собственности украинского народа и национальном богатстве).

Читайте также:
Комитет Рады одобрил законопроект Разумкова о восстановлении отмененных КСУ норм о НАПК

"Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях суда. Учитывая изложенное, обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и СМИ с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации", — подчеркивают в КС.

Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована дополнительно.

Напомним, 2 ноября глава Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко заявил, что в случае признания КС закона об открытии рынка земли не соответствующим Конституции власти нивелируют своими действиями это решение.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

57% украинцев поддерживают инициативу Зеленского разогнать КСУ — опрос
57% украинцев поддерживают инициативу Зеленского разогнать КСУ — опрос
Богдан считает Трофимова жертвой лжи и интриг в Офисе президента
Богдан считает Трофимова жертвой лжи и интриг в Офисе президента
Евродепутаты призвали не распускать Конституционный суд Украины, а лишь обновить его
Евродепутаты призвали не распускать Конституционный суд Украины, а лишь обновить его
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На выборах президента США лидирует Джо Байден: почему говорить о его победе рано

  3. "Война — площадка для рекламы оружия": как завод "Маяк" ушел от магнитофонов к пулеметам

  4. В Украине доходность молока установила исторический антирекорд

  5. Оправданный в суде Италии нацгвардеец Маркив возвращается в Украину

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...