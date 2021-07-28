В Мининфраструктуры назвали еще две возможные платные автодороги на западе Украины

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец — Львов — Броды — Ровно, а также Стрый — Мукачево, однако решение о целесообразности их строительства будет принято по завершении технико-экономического обоснования этих проектов. Об этом сообщила журналистам заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на сегодня в Украине не так уж много направлений, где может быть построена новая концессионная автомобильная дорога, которая дублировала бы бесплатную и при этом могла бы окупиться.

"Укравтодор" к настоящему времени получил две частные инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платная. Первая — это маршрут Краковец — Львов — Броды — Ровне (инициатор — "Автомагистраль-Юг") — более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев — Чоп и М-10 Львов — Краковец", — сказала Юрченко.

По ее словам, вторая частная инициатива — это дорога Стрый — Мукачево (инициатор — турецкая компания Onur), которая может быть построена восточнее действующей трассы Киев — Чоп.

"На сегодня, в принципе, не является проблемой добраться из Львова до Закарпатской области, но из-за перевалов и застроек на существующем направлении технически невозможно расширить дорогу до четырех полос. Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства новой автодороги, которая пройдет несколько восточнее существующей дороги Киев — Чоп", — отметила Юрченко.

По ее словам, если сейчас из Львова на Закарпатье можно доехать за 2,5 часа, а зимой и дольше, то новая дорога должна будет сократить время в пути в 2,5 раза.

Чиновница добавила, что, по оценкам министерства, ТЭО по дороге Краковец — Ровно будет завершено к новому году, а по трассе Стрый — Мукачево — несколько позже. Решение о целесообразности каждого проекта будет принимать "Укравтодор", а затем согласовывать с Минэкономики и Министерством финансов.

"Они гипотетически могут быть платными, но это будет подтверждено после ТЭО. Тогда мы точно убедимся, стоит ли взимать плату, будет ли она вообще генерироваться, самоокупаться", — подчеркнула Юрченко.

Напомним, что накануне она заявила, что правительство рассматривает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог: Харьков — Днепр — Запорожье; Борисполь — Полтава; Херсон — Николаев; Киев — Житомир — Ровно; Ягодин — Ковель — Луцк; а также Днепр — Кривой Рог — Николаев.

Отметим, что в декабре 2020 года Кабмин принял постановление, предусматривающее различную стоимость проезда по будущим платным дорогам для различных видов транспорта, которая будет составлять от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

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