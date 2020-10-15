Энергетика 1 час назад

В НКРЭКУ не намерены пересматривать RAB-тарифы в сторону увеличения

Потому что это станет дополнительной нагрузкой для потребителей, вызвав рост тарифов на тепло- и водоснабжение

Фото: pxfuel.com Фото: pxfuel.com
Фото: pxfuel.com

Энергорегулятор (НКРЭКУ) не планирует пересматривать в сторону увеличения параметры стимулирующего регулирования, установленные им на уровне 3% и 16,74% на старую и новую базу активов соответственно.

Об этом заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Мы будем отстаивать принятую регулятором методологию и параметры. Потому что надо думать о потребителях и экономике. Если мы увеличим ставку доходности на старую базу активов облэнерго до 6%, как нам предлагают представители бизнеса, поддерживаемые Минэнерго, то это приведет к росту тарифного дохода ОСР на 10 млрд грн", — подчеркнул он.

И это, по его словам, станет дополнительной нагрузкой для потребителей, вызвав рост тарифов на тепло- и водоснабжение.

Тарасюк отметил, что установленные параметры регулирования позволяют и привлекать деньги, и обслуживать кредиты, и получать прибыль.

При этом, как он утверждает, большинство облэнерго поддерживают эти параметры.

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"Большинство облэнерго на самом деле поддерживают эти параметры, мы общаемся в рабочем режиме и знаем их позицию", — заверил глава НКРЭКУ.

Также Тарасюк сообщил, что уже 25 операторов систем распределения — большинство облэнерго, а также все 6 компаний, находящихся в управлении Фонда госимущества, — подали заявки на установление с 1 января 2021 года RAB-тарифов.

"Такое количество ОСР, подавших заявки, является непрямым свидетельством того, что их устраивают предложенные параметры стимулирующего тарифообразования", — пояснил он.

В то же время в НКРЭКУ допускают, что решение о переходе на RAB-тарифы может быть принято не по всем компаниям.

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"В некоторых компаниях уже видим проблемы в документах, но надеемся, что перешедших на стимулирующее регулирование ОСР будет большинство", — сказал Тарасюк, уточнив, что комиссия должна принять решение по каждому ОСР до конца 2020 года.

Напомним, 26 августа НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрено введение с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на "старую" базу — 3%.

Национальный совет реформ единогласно поддержал повышение ставки доходности на старые активы операторов систем распределения для стимулирующего тарифообразования до 6% с установленных регулятором 3%.

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