В ОП думают вернуть "карантинные 8 тысяч" для бизнеса, но в этот раз помощь будет меньше

В Офисе президента рассматривают возможность возобновления финансовой поддержки бизнеса в случае жесткого локдауна из-за эпидемической ситуации с Covid-19. Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник президента Олег Устенко.

"Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых. Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в "красных" зонах могли получить по 8 тысяч грн", — сказал он.

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При этом объемы такой помощи, по его словам, в таком случае будут меньшими, так как бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан.

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По мнению советника президента, украинский бизнес адаптировался к новым условиям работы, к тому же даже в "красных" зонах он не будет полностью закрыт.

"В то же время локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит. Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать — есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт", — отметил он.

Устенко также указал, что жесткие ограничения повлекут за собой замедление темпов экономического роста, однако в значительно меньшей степени, чем раньше.

Отметим также, что в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь регулятор отмечает, что одним из основных рисков его прогнозов является вероятное усиление карантинных мер в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более продолжительный срок пандемии.

"Базовый сценарий макропрогноза предусматривает карантин "красных зон" отдельно по регионам, однако возможен и более неблагоприятный сценарий. Внедрение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для обуздания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0,3 процентных пункта потерь [роста] ВВП в текущем году", — указано в документе.

Согласно этому отчету, напомним, НБУ и так резко ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2021 году — с 3,8% до 3,1%.

Напомним, что 24 марта нынешнего года президент Владимир Зеленский предложил парламенту повторно выплатить бизнесменам и наемным работникам по 8 тысяч грн при попадании региона в "красную" зону. Уже 30 марта этот закон Рада приняла, а 6 апреля его подписал президент.

Во время зимнего ужесточения карантина бизнесу и гражданам, потерявшим работу, также компенсировали единоразово по 8 тысяч грн. По данным Министерства экономики, за этой материальной помощью тогда обратились около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников.