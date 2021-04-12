В скандальных американских самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

В скандальных американских самолетах Boeing 737 MAX, которые авиакомпании начали возвращать к полетам после двухлетнего простоя, обнаружились новые потенциальные проблемы с электричеством.

Об этом сообщает avianews.com.

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По данным компании, сбой может возникнуть не на всех выпущенных самолетах, а только на группе авиалайнеров, номера которых определены. Они были поставлены 16-ти авиакомпаниям.

В связи с этим производитель отправил рекомендации клиентам по проверке заземления компонента авиалайнеров, который обеспечивает работу электрической системы воздушного судна.

До выполнения этой проверки авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от дальнейших полетов.

При этом компания Boeing пообещала отправить необходимые инструкции операторам для устранения проблемы.

Напомним, в марте 2019 года полеты Boeing 737 MAX были остановлены по всему миру после второй катастрофы самолета этого типа.

Причиной послужила некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Она получала данные от одного поломанного датчика угла атаки и считала, что самолет сильно задирает нос. В результате авиалайнер переходил в пике.

После обнаружения проблемы Boeing обновил программное обеспечение самолетов и разработал новую программу тренировки пилотов. Эти изменения одобрили регуляторы по всему миру, в том числе в США, Европе и Канаде.

В результате Boeing 737 MAX начали возвращать на коммерческие рейсы после проведения необходимых изменений и тестовых полетов.