В Словакии гибридный летающий автомобиль совершил 35-минутный полет (ВИДЕО)

В Словакии прототип летающего автомобиля AirCar, рассчитанного на двух человек, совершил полет продолжительностью 35 минут из аэропорта города Нитра в Братиславу.

Причем за рулем сидел его создатель — профессор Стефан Кляйн, сообщает Meduza.

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Указано, что AirCar за 2 минуты 15 секунд трансформируется из автомобиля в самолет.

По словам Кляйна, его изобретение может преодолеть около 1000 километров в воздухе.

При этом AirCar развивает скорость около 170 км в час и рассчитан на полеты на высоте до 2,5 км.

В то же время совершить вертикальный взлет не получится — машине, как и самолетам, нужен разгон.

Есть и другой нюанс: общий вес пассажиров, по заявлению Кляйна, не должен превышать 200 кг.

Как отмечается, профессор и его команда потратили на работу над летающим автомобилем около двух лет и 2 млн евро.

Ранее австралийская компания Alauda Aeronautics разработала первый в мире летающий гоночный электромобиль Airspeeder Mk3.

Перед этим в Нидерландах зарегистрировали первый в мире летающий автомобиль компании PAL-V Liberty.