В США урегулированием страховых убытков займутся роботы (ВИДЕО)

Страховая компания Farmers (Калифорния, США) будет использовать мобильного робота для урегулирования претензий в имущественном страховании.

Как сообщает "Укрстрахование", робот с цифровым управлением, разработанный компанией Boston Dynamics, будет использоваться для оценки ущерба от ураганов, торнадо, землетрясений, лесных пожаров и других стихийных бедствий.

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По информации издания, робот под названием Spot способен с помощью специальных датчиков и камер получать информацию с места события, собирать и передавать данные сотрудникам, тем самым ускоряя процесс рассмотрения претензий.

"Добавление такого динамичного робота к нашему запасу развивающихся технологий, таких как дроны и спутниковые снимки, поможет нам развить наше наследие и укрепить наши обязательства перед клиентами", — заявила глава отдела стратегии и автоматизации претензий в Farmers Саманта Сантьяго.

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Кроме сбора данных, робот сможет оказывать первую помощь в рамках поисково-спасательных операций.

В компании ожидают, что уже к концу года Spot присоединится к персоналу, занимающемуся рассмотрением претензий.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре проходит испытание робот Xavier, призванный патрулировать общественные места для выявления нарушителей установленных в городе-государстве норм поведения.

Напомним, инженеры Северо-Западного университета в США разработали самого маленького летающего робота. Новый летающий микрочип, или, как называют его разработчики, "микрофлайер" — microflier, "микролетун", — имеет размеры песчинки. При этом у него нет двигателя: как и семя кленового "вертолетика", чип несет ветер.