В Украине частные локомотивы допустили к работе на железнодорожных маршрутах

Министерство инфраструктуры в рамках экспериментального проекта допустило работу частных локомотивов на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования.

В целом частные локомотивы будут курсировать на 9 участках, сообщает пресс-служба министерства.

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По данным ведомства, определены следующие маршруты:

Стрый — Ивано-Франковск;

Тернополь — Шепетовка;

Шепетовка — Калиновка 1;

Староконстантинов 2 — Гречаны;

Староконстантинов 1 — Гречаны;

Староконстантинов 2 — Калиновка 1;

Староконстантинов 1 — Калиновка 1;

Гусятин — Ярмолинцы — Гречаны;

Каменец-Подольский — Гуменцы — Балин — Дунаевцы — Ярмолинцы — Гречаны.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок — одно из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге

"Наша главная цель — ликвидировать дефицит тяги и монополию "Укрзализныци", но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, поскольку, демонополизируя рынок, мы можем вызвать большую конкуренцию на нем и потерять один из самых высокодоходных направлений УЗ — грузовые перевозки", — сказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Как сообщалось, 26 августа Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци" — руководителем компании стал Владимир Жмак.