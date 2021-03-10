В Украине до исторического минимума упало производство муки

В Украине в январе 2021 года было произведено 84,9 тысячи тонн муки, что является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений в 1999 году.

Об этом сообщает пресс-служба союза "Мукомолы Украины".

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В частности, указано, что в январе 2021 года было произведено в 2,5 раза меньше муки, чем в январе 2000 года.

При этом среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 маркетингового года составил 114,2 тысячи тонн.

Как известно, в 2020 году экспорт украинской агропродовольственной продукции в страны Европейского Союза сократился на 10,8%, по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что Украина заняла третье место в списке крупнейших поставщиков продукции аграрного сектора в страны Евросоюза, экспортировав на сумму 7,3 млрд евро.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, упало на 18,7%.

Кроме того, как сообщалось, в Украине в конце сентября 2020 года наблюдался стремительный рост цен предложения на пшеничную муку.