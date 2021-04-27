В Украине еще одной гостинице присвоили категорию "5 звезд"

Курортному комплексу "Edem resort Medical and Spa" в городе Львов впервые присвоили категорию "5 звезд".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Facebook.

Указано, что по итогам шестого заседания Комиссии по категоризации заведений 8 гостиниц получили категорию, в том числе и те, кто подавался на повторное рассмотрение.

В частности, 1 отель получил категорию "5 звезд", 1 — "4 звезды", и 6 отелей — "3 звезды".

Как отмечается, подтвердили категорию:

- "Premier Hotel Palazzo" (Полтава) — четыре звезды;

- "Тернополь" (Тернополь) — три звезды;

- "Рациотель Маренеро Одесса" (Одесса) — три звезды;

- "Украина" (Черкассы) — три звезды;

- "Астория" (Днепр) — три звезды.

Также "Гостиница "Мир" (Ровно) после длительного перерыва возобновила категорию "3 звезды".

В свою очередь гостиница "Украина" из Луцка впервые получила "3 звезды", а отель-курорт "Edem resort Medical and Spa" (Львов) — "5 звезд".

"На доработку документации отправили пять заведений, в том числе один отель, который претендовал на категорию "пять звезд" и четыре гостиницы, которые претендовали на "три звезды", — говорится в сообщении.

При этом следующее заседание Комиссии предварительно назначено на 12 мая 2021 года.

Ранее Комиссия по установлению категорий гостиницам по итогам второго заседания отказала в присвоении "звезд" 3 из 30 отелей, 13 заявок утвердили, еще 13 — отправили на доработку, 1 гостинице — предложили понижение категории.

Как сообщалось, две киевских гостиницы получили пятизвездочный статус.