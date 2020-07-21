В Украине официально зафиксировано почти 8000 гривневых миллионеров

По итогам декларационной кампании — 2020 почти 8 тысяч человек в Украине задекларировали доходы в размере свыше 1 млн грн.

Количество таких граждан выросло на 3 тысячи, по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы в Facebook.

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В целом миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определено к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

При этом наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по городу Киев — 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях — 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем Киева. Он выплатит 304 млн грн.

В то же время 3 человека в Украине указали доходы в сумме более 1 млрд грн. Это — два жителя Киева и один — города Днепр.

Ранее налоговики насчитали только в одном Киеве более 3000 миллионеров.

При этом сообщалось, что за первое полугодие 2020 года жители Киева подали 16 тысяч 132 декларации об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 43,1 млрд грн.