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АПК 1 час назад

В Украине открыли земельный кадастр для судебных исполнителей и арбитражных управляющих

Исполнители и арбитражные управляющие теперь могут получить не только информацию из Госгеокадастра, но и постоянный доступ к его сведениям

Фото: facebook.com/derjgeokadastr Фото: facebook.com/derjgeokadastr
Фото: facebook.com/derjgeokadastr

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предоставляет доступ к своей базе судебным исполнителям и арбитражным управляющим.

Об этом заявил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, сообщила пресс-служба ведомства.

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По его словам, процент фактического исполнения судебных решений в Украине составляет менее 3%. Причем в обеспечении исполнения судебного решения важная роль отводится исполнителям — и государственным, и частным, а также арбитражным управляющим.

Указано, что представители этих очень важных юридических профессий могут эффективно действовать только тогда, когда они имеют возможность оперативно получить информацию об имуществе должника.

"Хотя это уже несколько лет предусмотрено законодательством, до недавнего времени непосредственного доступа к базе данных кадастра исполнители и арбитражные управляющие не имели, закон не выполнялся. Более того, в Госгеокадастре существовала практика, при которой даже адресные запросы арбитражных управляющих о предоставлении информации из Государственного земельного кадастра не удовлетворялись, на них предоставлялись отписки", — констатировал Лещенко.

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"Мы это изменили. Исполнители и арбитражные управляющие могут получить не только информацию из Государственного земельного кадастра по отдельным запросам, но и постоянный доступ к сведениям Государственного земельного кадастра", — добавил он.

Как отмечается, для получения доступа к сведениям Государственного земельного кадастра исполнителям и арбитражным управляющим необходимо обратиться в Госгеокадастр с заявлением о предоставлении доступа к сведениям кадастра по форме, согласно приложению 54 к Порядку ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета министров от 17 октября 2012 года №1051.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что органы местного самоуправления в результате передачи земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га свободных земель.

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