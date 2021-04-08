В Украине потребление электроэнергии с начала года выросло на 7%

В январе-марте 2021 года потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,5% (на 2,59 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 42,32 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) — до 33,68 млрд кВт-ч.

При этом промышленность без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 3,5% — до 12,92 млрд кВт-ч, население — на 10,3% до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители — на 3,2% до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители — на 11% до 2,36 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 41,95 млрд кВт-ч.

Напомним, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5,11 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом — до 148,85 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом — до 146,39 млрд кВт-ч, без учета — на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, в НЭК "Укрэнерго" 28 марта 2021 года были вынуждены применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по "зеленому тарифу".