Крупный бизнес 20 минут назад

В Украине продали очередной завод "Укрспирта" за 61 млн грн

С молотка пустили уже двенадцатый спиртзавод

Довжокское МОД. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua Довжокское МОД. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua
Довжокское МОД. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Фонд государственного имущества за 61 млн грн продал 12-й объект госпредприятия "Укрспирт" — Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Это произошло на приватизационном аукционе в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что за объект на торгах соревновались всего 2 компании, стартовая цена выросла более чем вдвое — с 29,3 млн грн до 61 млн грн.

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Довжокского МОД будет считаться официально завершенным", — говорится в сообщении.

При этом предполагается, что новый владелец получит, в частности, главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование.

Читайте также:
В Украине приватизировали первый спиртзавод: его купил Nemiroff за 55 млн грн

Ранее Фонд госимущества продал на аукционе 30 ноября Хоростковское место ведения деятельности и хранения спирта (Хоростков, Тернопольская область) за 55 млн грн.

А перед этим было продано по рекордной цене в 120 млн грн другое предприятие данной отрасли в Тернопольской области — Мариловское. Его приобрел молдавский производитель водки Zernoff.

А вот спиртзавод в поселке Козлов продали вдвое дешевле — за 59 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Право приоритетного выкупа госдоли ЗТМК остается у частного акционера, — заявление TTL
Право приоритетного выкупа госдоли ЗТМК остается у частного акционера, — заявление TTL
ФГИ продал еще два спиртзавода на западе Украины
ФГИ продал еще два спиртзавода на западе Украины
Послы стран G7 заявили о поддержке прозрачной и справедливой приватизации в Украине
Послы стран G7 заявили о поддержке прозрачной и справедливой приватизации в Украине
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Большая стройка" в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента

  3. Отсрочка РРО для ФОПов: что меняет новый закон и как к этому относится бизнес

  4. "Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно

  5. Китай обложил украинские товары более высокими пошлинами, чем Украина китайские — Качка

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...