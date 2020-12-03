В Украине продали очередной завод "Укрспирта" за 61 млн грн

Фонд государственного имущества за 61 млн грн продал 12-й объект госпредприятия "Укрспирт" — Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Это произошло на приватизационном аукционе в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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Указано, что за объект на торгах соревновались всего 2 компании, стартовая цена выросла более чем вдвое — с 29,3 млн грн до 61 млн грн.

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Довжокского МОД будет считаться официально завершенным", — говорится в сообщении.

При этом предполагается, что новый владелец получит, в частности, главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование.

Ранее Фонд госимущества продал на аукционе 30 ноября Хоростковское место ведения деятельности и хранения спирта (Хоростков, Тернопольская область) за 55 млн грн.

А перед этим было продано по рекордной цене в 120 млн грн другое предприятие данной отрасли в Тернопольской области — Мариловское. Его приобрел молдавский производитель водки Zernoff.

А вот спиртзавод в поселке Козлов продали вдвое дешевле — за 59 млн грн.