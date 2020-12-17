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ГМК 50 минут назад

В Украине создадут Центр сертификации металлургической продукции

Создание Центра уменьшит временные и материальные затраты отечественных предприятий, так как раньше сертификацию приходилось делать за рубежом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине решили создать Центр сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения на базе Государственного предприятия "УкрНИИспецсталь".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, Центр будет проводить сертификацию и оценку соответствия требованиям технических регламентов продукции отечественных предприятий стратегических отраслей промышленности.

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В Кабмине отмечают, что появление этой организации станет залогом успешного и безопасного ведения бизнеса, выхода на внешние рынки и предупреждения непредвиденных расходов.

При этом, создание Центра уменьшит временные и материальные затраты отечественных предприятий, так как раньше сертификацию приходилось делать за рубежом.

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"Институт УкрНИИспецсталь неслучайно выбран базовым для создания Центра, учитывая наличие материальной и научно-технической базы, 55-летний опыт деятельности в соответствующей сфере; выгодное географическое положение — в центре крупного промышленного региона Украины, налажено опытно-промышленное производство металлургической продукции специального назначения", — говорится в сообщении.

В Кабмине считают, что работа Центра должна способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам, металлопродукции из специальных сталей и сплавов, а также изготовленных из них изделий, импортозамещению соответствующих видов продукции, прежде всего для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Рабочая группа по вопросам создания Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения была создана в ноябре этого года по приказу вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

В состав рабочей группы входят представители государственных предприятий "Луцкий ремонтный завод "Мотор"", "Южмаш", "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля", "НПК "Заря — "Машпроект", НПКГ "Заря" — "Машпроект", "Запорожьестандартметрология", "Ивченко-Прогресс", "Завод имени Малышева", Институт электросварки НАН Украины, АО "Мотор Сич", Института проблем материаловедения имени Францевича НАН Украины, Институт металлофизики имени Курдюмова НАН Украины, Новомосковского завода цветных металлов, объединений предприятий "Укрметаллургпром" и "Укрцветмет".

Напомним, украинская горно-металлургическая отрасль за прошлый год перечислила в бюджеты всех уровней более 30 млрд грн и обеспечила с учетом смежных отраслей более 600 тысяч человек рабочими местами

 

 

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