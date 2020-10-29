Энергетика 1 час назад

В Украине вторую неделю подряд дешевеет сжиженный газ

За четыре последних аукциона продукт подешевел на 1 110 грн/т, или на 5,8%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

29 октября АО "Укргаздобыча" на аукционе продало 1 862 тонны сжиженного газа по средневзвешенной цене 18 197 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает enkorr.

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По сравнению с результатами предыдущего аукциона, состоявшегося 27 октября, средневзвешенная цена снизилась на 273 грн.

Как отмечает издание, ресурс "Укргаздобычи" начал дешеветь на прошлой неделе. Так, за четыре последних аукциона продукт подешевел на 1 110 грн/т, или на 5,8%.

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Компания Geo Alliance, которая проводила торги параллельно с УГД, продала газ по 18 780 грн/т, что соответствует цене, по которой ресурс был продан на прошлых торгах, Regal Petroleum — по 18 570 грн/т (-230 грн/т), ПГНК — 18 400 грн/т (-350 грн/т).

В октябре 2020 года поставки сжиженного газа в Украину за 25 дней составили 109 тысяч тонн, что равно объемам того же периода в сентябре.

Как сообщалось ранее, в период с 2 по 9 октября розничные операторы повысили стоимость автогаза на 5 — 40 копеек за литр.

Напомним, по объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете. По мнению экспертов, в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн тонн.

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