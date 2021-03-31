Бизнес 20 минут назад

В Украине повторно выставили на продажу первую тюрьму: цену снизили вдвое

Исправительный центр прекратил работу в августе 2019 года, содержать объект государству стало невыгодно

Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ

Онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№132)" попробуют снова провести 16 апреля. Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

Объект приватизации представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 28,1 тысячи квадратных метров и находится в поселка Коцюбинского, являющегося анклавом Киевской области внутри территории Киева. Общая площадь участков, занимаемых учреждением, составляет 8,3 га.

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Отмечается, что тюрьма прекратила свою профильную деятельность в августе 2019 года, а содержать закрытое учреждение для государства невыгодно, поскольку это требует миллионы гривен ежегодных расходов.

"Вместе с тем, объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Вокруг возведен новый жилой массив, рядом — большой парк. Расстояние до столичной станции метро "Академгородок" — всего 6 км. Рядом есть железнодорожная ветка и станция Беличи, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику", — отмечают в ФГИ.

На объекте имеются водоснабжение и канализационная сеть, электроснабжение осуществляется двумя подстанциями 700 и 490 кВт.

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Стартовая цена объекта составляет 110,1 млн грн, прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля.

Приватизация происходит в рамках совместного проекта Фонда госимущества и Министерства юстиции. В целом предусматривается выставление на онлайн-аукционы имущества 35 закрытых исправительных учреждений.

"Приватизация "законсервированных" исправительных центров не только избавит государство убытков и станет источником поступления в бюджет, но и позволит создать современные исправительные центры с улучшенными условиями содержания, условиями труда для персонала и высоким уровнем безопасности для общества", — говорят в фонде.

Напомним, что тюрьму в Коцюбинском уже пытались продать на аукционе 16 марта, однако торги в итоге не состоялись. Стартовая цена при этом тогда составляла 220,2 млн грн.

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