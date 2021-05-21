Недвижимость 1 час назад

В Украине за 90 млн грн продали очередной завод "Укрспирта"

Активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области

Иваньковское МПД и хранения спирта. Фото: ФГИ Иваньковское МПД и хранения спирта. Фото: ФГИ
Иваньковское МПД и хранения спирта. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества 20 мая провел аукцион по приватизации отдельного имущества Иваньковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

По его результатам в бюджет должны поступить 90 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда.

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"За право собственности на открытых торгах соревновались 6 участников, которые увеличили цену в 4,4 раза: со стартовых 20 млн 372 тысяч 540 грн до 90 млн 1 грн. Борьба продолжалась в течение всех раундов, финальные ставки участников отличались всего в 1 гривню", — говорится в сообщении.

Указано, что активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области. На балансе предприятия имеются необходимые средства для изготовления спирта.

При этом в ФГИ объяснили, что победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет — после этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

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Ранее Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Перед этим ФГИ продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирта" за 181 млн грн.

Напомним, приватизация объектов спиртовой отрасли началась в октябре 2020 года. Всего ФГИ намерен выставить 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт". По итогам прошедших аукционов удалось выручить уже около 1 млрд грн.

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