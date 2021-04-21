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40 минут назад

Иваньковский спиртзавод выставили на аукцион 20 мая

Стартовая цена актива составляет 20,37 млн грн, общая площадь построек — чуть более 10 тысяч квадратных метров

Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ
Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества планирует продать на аукционе 20 мая Иваньковское место ведения деятельности и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт" в Черкасской области. Об этом говорится в сообщении ФГИ.

Объекты лота расположены в селах Иваньки и Поташ Уманского (ранее Маньковского) района. Всего в перечне 743 наименования зданий, оборудования, движимого и недвижимого имущества.

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Общая площадь земельных участков Иваньковского спиртзавода составляет 37,66 га, общая площадь построек — чуть более 10 тысяч квадратных метров.

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Среди них — главный корпус, дрожжебродильное отделение, мастерские, бардонасосная станция, лаборатория, склады, гаражи и пилорама. Объекты имеют основное технологическое оборудование, а также необходимые коммуникации.

Стартовая цена актива составит 20,37 млн грн. Прием заявок будет осуществляться до 19 мая.

Отметим также, что 15 мая будут продавать Рава-Русский спиртзавод во Львовской области, принадлежащий госпредприятию "Укрспирт": стартовая цена этого актива составляет 27,72 млн грн.

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Всего ФГИ выставит на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Напомним, что 12 марта был продан Мышковичский спиртзавод под Тернополем, за который на аукционе дали в 25 раз больше начальной цены.

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