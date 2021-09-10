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В Украине заработало еще 20 камер фиксации нарушений ПДД, из них шесть в Харькове (КАРТА)

В частности, первые две камеры появились в Кременчуге

Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор
Фото: Укравтодор

На украинских дорогах с 10 сентября заработало еще 20 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений "Каскад", в частности в Кременчуге и Полтаве, Николаеве, Харькове и Черновцах, а также на дорогах Полтавской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий, на всех этих участках, кроме одного, установлено ограничение скорости 50 км/ч.

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В частности, камеры поставили на 319 км+374 автодороги М-03 (90 км/ч) и на 324 км+515 той же трассы с направлением приборов в сторону Полтавы. Еще одну камеру установили на 30 км+459 автодороги М-22, направив ее также к Полтаве.

В Кременчуге "Каскады" появились на улице Андрея Ковалева, 17 (направлена к улице Казацкой) и на проспекте Свободы, 69-А (направлена к улице Родимцева), а в Полтаве — на улице Великотырновской, 19 (направлена в сторону улицы Ивана Мазепы), улице Героев АТО, 31 (направлена в сторону Цветочной) и на улице Маршала Бирюзова, 35/14 (направлена к улице Квитки Цисык).

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В Николаеве приборы повесили на проспекте Героев Украины, 9-Т (направлен в сторону улицы Пушкинской) и на Богоявленском проспекте, 140 (направлен в сторону улицы 295-й Стрелецкой Дивизии).

В Черновцах их разместили на Старожучковском Шляхе (направив как в сторону улицы Белорусской, так и в сторону Староконстантиновской), а также на улице Винниченко у домов №116 и №97 (направлены соответственно в сторону улиц Степной и Жасминной).

В Харькове заработало сразу шесть камер по следующим адресам: проспект Науки, 60-А ("смотрит" в сторону улицы "Новгородской"), проспект Науки, 7-В (в сторону Бакулина), Московский проспект, 86-А (в сторону Никитина), проспект Льва Ландау, 27 (в сторону Маршала Федоренко), Полтавский Шлях, 79 (в сторону Семинарской), а также Белгородское шоссе, 1 (в сторону улицы Коммуны).

Таким образом, общее количество камер автофиксации нарушений в Украине увеличилось до 138. Напомним, что предыдущие 20 камер заработали с 27 сентября.

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