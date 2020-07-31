Потребрынки 40 минут назад

В Украине значительно подскочили цены на водку

С 2018 по 2020 год подорожали не только крепкие напитки, но также вино и пиво

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За два года стоимость водки в Украине выросла на 12%, сообщает Аgronews.

Так, по данным Госстата, в июне 2020 бутылка водки объемом 0,5 литра стоила в среднем 92,13 грн, тогда как в июне 2018 — 81,9 грн.

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В то же время, стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 11%. В июне 2020 бутылка вина объемом 0,75 литра стоила в среднем 67,1 грн, тогда как в июне 2018 — 60,4 грн.

Выросла и стоимость пива отечественного производства — цена напитка в среднем увеличилась на 20,6%, до 17,5 грн за бутылку напитка объемом 0,5 литра.

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Ранее сообщалось, что 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу в Украине составляли 15,6 млрд грн.

Объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил около 3 млн декалитров.

Согласно данным Госстата, больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева — на 3,6 млрд грн.

Напомним, в 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу в Украине составляли 15,6 млрд грн.

В марте 2019 года алкогольная продукция отечественного производства в Украине подорожала в диапазоне от 8,6% до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

 

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