Верховный суд отменил 108 млн грн штрафа для "АТБ-маркета"

Верховный Суд Украины частично удовлетворил иск ООО "АТБ-маркет" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и отменил налоговое уведомление-решение №0010364611 от 26 декабря 2018 года в части начисления штрафных санкций в размере 107,7 млн ​​грн.

Согласно судебным материалам, в ходе налоговой проверки налоговики установили "факты несвоевременной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок на общую сумму НДС 107,7 млн грн", передает Finbalance.

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Указано, что суд первой инстанции (Днепропетровский окружной админсуд), также удовлетворив упомянутое исковое требование ООО "АТБ-Маркет", пришел к выводу, что "применение ответчиком штрафа за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, которые не предоставляются покупателю (получателю), в этой спорной ситуации противоречит законодательству и является противоправным".

"Учитывая, что ответчиком оспаривается факт полного отражения налоговых обязательств по налоговым накладным, зарегистрированными с нарушением срока, в налоговых декларациях по НДС ООО "АТБ-маркет", ни один из контрагентов истца не испытал и не мог понести ущерб из-за невключения сумм НДС в налоговый кредит, следовательно, истцом не нанесен ущерб ни бюджету, ни контрагентам, штраф за нарушение сроков регистрации налоговых накладных в ЕРНН имеет сугубо технический характер, в рассматриваемой ситуации наложения ответчиком штрафа в размере 107 725 461,68 грн с учетом решений Европейского суда по правам человека не является пропорциональным государственным вмешательством в право истца на мирное владение имуществом", — говорилось в решении суда первой инстанции от 3 июня 2019 года.

Третий апелляционный админсуд в своем постановлении от 23 июня 2020 года пришел к выводу о правомерности применения к истцу штрафных санкций, но признал, что спорные налоговые накладные подпадают под действие пункта 73 подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НК Украины в редакции Закона №466-ИХ и уменьшил размер примененных санкций к предельному согласно указанной нормы.

В свою очередь Верховный Суд решил, что "законодатель имел целью не только уточнить и расширить перечень случаев, при которых налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 120-1,1 статьи 120-1 НК Украины, но и обезопасить налогоплательщиков от чрезмерного бремени ответственности, установленного ранее действующими положениями пункта 1201,2 статьи 120 НК Украины, в случаях и на условиях, указанных в пункте 73 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НК Украины".

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"То есть законодатель предусмотрел ретроспективное действие положений пункта 73, подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НК Украины в части порядка применения штрафов за нарушение плательщиками налога на добавленную стоимость порядка регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки к такой налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных в течение срока, предусмотренного статьей 201 настоящего Кодекса, по операциям, определенным таким пунктом, который проявляется в том, что такие положения распространяют свое действие на все штрафные санкции, начисленные налогоплательщикам в период с 1 января 2017 года до даты вступления в силу Закона №466- ИХ, в случае, если соответствующие налоговые уведомления-решения находятся в процедуре административного или судебного обжалования (без ограничения инстанционности судебного разбирательства) и денежные обязательства по ним не уплачены на дату вступления в силу настоящего Закона.

При этом, согласно указанным изменениям, контролирующий орган по месту регистрации плательщика налога осуществляет перерасчет суммы штрафа и направляет (вручает) такому плательщику новое налоговое уведомление-решение. Предварительное налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным) без совершения каких-либо дополнительных действий со стороны контролирующего органа, то есть в силу закона.

Таким образом, учитывая изменение правового регулирования спорных правоотношений, коллегия судей не усматривает оснований для принятия процессуальных мер в целях отступления от выводов Верховного Суда, изложенных в постановлении от 4 сентября 2018 года по делу №816/1488/17", — говорится в постановлении суда кассационной инстанции от 11 ноября 2020 года.

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "АТБ-маркет" является Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, а также Виктор, Игорь и Ирина Карачун.

Ранее стало известно, что в Киеве закрылся легендарный клуб Bingo, а помещение купила как раз сеть супермаркетов АТБ.