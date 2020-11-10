В первом полугодии 2020 года в Украине открыто рекордное количество супермаркетов

За шесть месяцев 2020 года в Украине открыто более 300 новых продуктовых супермаркетов, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные доклада консалтинговой компании NAI Ukraine.

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Больше всего новых открытий в сегменте FMCG пришлось на сеть АТБ (+56), затем "Коло" (+47), "Делви" (+18), Fozzy Group (+17), Varus (+12), Novus (+8).

По данным исследования, в первом полугодии 2020 года в сегменте товаров для дома расширение показала датская сеть Jysk (+13), затем "Эпицентр", который также развивал бренды "Це Те" (сегмент бытовой техники и электроники) и "Деко" — (+7), Leroy Merlin (+2).

Ритейлеры в сегменте drogerie за этот же период самое большое количество торговых точек открыла сеть EVA (+20), Prostor (за счет покупки сети "Космо" увеличил количество своих магазинов на 104), OnePrice (+2) и Brocard (+1).

Также активность показали магазины сегмента бытовая техника, электроника и гаджеты: Eldorado — 7, Фокстрот — 4, точки выдачи Rozetka — 7 и Цитрус — 2.

Среди fashion-ритейлеров самым динамичным игроком оказалась польская LPP, которая открыла 9 новых магазинов. Также новые торговые точки открывали Intertop — 2, Argo — 1, LC Waikiki — 3, H&M — 2, "Адидас Украина" — 2.

В то же время, существенно замедлился выход на украинский рынок новых брендов. Так, в этот период первые магазины в Украине открыли пять брендов — 4F, The Athlete’s Foot (TAF), Fransa b.Young, Greyder, Gant, тогда как за 2019 год на украинский рынок вышло 12 международных брендов.

На сегодняшний день украинский рынок остается ненасыщенным в плане присутствия международных брендов с показателем 28% всех известных мировых брендов. Однако, несмотря на карантинные ограничения, ряд международных брендов показывают рост прибыли — H&M (+5%), Jysk (+23,8%), Mango (+70%).

Доходность ритейла в Украине возросла в текущем году с 25% до 30-40%, а время окупаемости инвестиций сократилась до двух лет.

Напомним, что сеть "Велика кишеня" могут продать собственникам "Эпицентра".