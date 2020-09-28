Визначено імена всіх 20 підприємців, які здобули гранти на розвиток бізнесу від Епіцентру

У Києві відбувся четвертий фінал проєкту, на якому було визначено п"ятірку останніх переможців проєкту "Мільйони добрих справ" національної мережі торговельних центрів "Епіцентр" (як проходив четвертий фінал дивіться на каналі Епіцентр у YouTube). Отже, відомі імена всіх 20 українських підприємців, які отримали в якості грантів від компанії "Епіцентр К" майже 10 млн гривень.

"Цим проєктом ми хотіли надихнути діючий бізнес вийти з кризи та дати шанс розпочати новий тим, хто давно мріяв про власну справу", — зазначає заступник генеральний директор компанії "Епіцентр К", суддя проєкту Борис Артарі-Колумб.

Щоб отримати шанс на кошти для власної справи, необхідно було заповнити грантову заявку, описавши свою бізнес-ідею, план її реалізації та додати кошторис у межах грантової суми. З майже 3 тисяч заявок було обрано 40, які потрапили в півфінал. Переможців визначало експертне журі на основі відеопрезентацій півфіналістів та захисту бізнес-проєктів. Кожен із 20 переможців отримав грант у розмірі до 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. Крім фінансової підтримки, компанія "Епіцентр К" у разі необхідності готова надати переможцям також консультації з юридичних, податкових та фінансових питань.

Як зазначають члени журі, обрання переможців було нелегким завданням.

"Ми побачили багато нових, цікавих, інноваційних ідей і в запеклих дискусіях обрали найкращих", — говорить член журі заступник генерального директора "Епіцентр К" Вадим Лозовий.

"Радий долучитися до такої важливої справи, як допомога малому та середньому бізнесу. Обрати переможців було не просто, але я насамперед звертав увагу на соціальну складову кожного бізнесу та ту користь, яку він несе для громади", — зазначає член журі, власник та бренд-шеф однойменної мережі ресторанів Дмитро Борисов.

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Отож, переможцями останнього четвертого етапу проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру стали:

Іларіон Єськов м. Кам'янське (Дніпропетровська область)

Іларіон Єськов уже понад 15 років займається підприємництвом. Усі ці роки він, працюючи у сфері торгівлі, мріяв бути творцем — власними руками створювати 100 % натуральні харчові продукти, які були б не лише смачними, але й корисними. "Я мріяв, щоби на полицях було більше продуктів дійсно харчової, а не хімічної промисловості", — згадує підприємець, як усе починалось.

Знайти свою нішу допоміг випадок. З однієї з мандрівок дружина Іларіона привезла швейцарський сир грюєр. Він настільки сподобався подружжю, що вони вирішили спробувати виготовити його самостійно. Цей досвід був дуже вдалий — усі 10 головок сиру було реалізовано за ринковими цінами.

Особливістю цього сиру є те, що він має визрівати щонайменше три роки, через що виробництв витриманих сирів в Україні майже немає, а, значить, ця справа дуже конкурентоздатна. Завдяки гранту в розмірі 500 тисяч гривень від Епіцентру, подружжя Єськових планує відкрити невелику сироварню в домашніх умовах, обладнавши її професійним обладнанням (сироварня, пастеризатор, ванна для посолки, камера для дозрівання сиру). Плани в підприємців-початківців амбітні — реалізовувати свою продукцію не тільки через локальні торговельні мережі, але й відкрити власний магазин преміальних харчових продуктів, зіркою в якому буде сир власного виробництва. "Дякую компанії "Епіцентр К", яка повірила в мене! Завдяки цьому вже зовсім скоро українці зможуть поласувати нашим натуральним сиром, який буде нічим не гірший за відомий швейцарський", — впевнений Іларіон.

Павло Білоус, Суми

Навіть старовинне ремесло може бути сучасним. Найкращий доказ цьому — переможець проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру коваль Павло Білоус. Уже понад 10 років Павло володіє майстернею художньої ковки в Сумах. Тут за старовинними методами разом із двома помічниками він виготовляє ковані вироби під замовлення — ворота, огорожі, бильця, камінні аксесуари, підставки під квіти, під парасолі, банкетки, дзеркала та сувенірну продукцію. Сьогодні попит на його продукцію значно перевищує можливості майстерні.

Для масштабування бізнесу та вдосконалення продукції Павлу необхідно встановити лінію порошкового фарбування. Це дасть змогу підприємцю не тільки випускати екологічні вироби без вмісту шкідливих токсичних речовин, але й на 70 % збільшити потужності — до 60 виробів на день.

"Ми хочемо зберегти українські традиції, але водночас осучаснити нашу продукцію. Ми станемо кузнею № 1 у Сумській області і зможемо продавати свою продукцію в Епіцентрі, — запевняє коваль, який отримав 500 тисяч гривень у якості гранту.

Діана Богузь, Вінниця

"Смачні пельмені моєї тітоньки мають скуштувати всі" — подумала рік тому Діана та започаткувала крафтове виробництво напівфабрикатів "Пельмеша". За рік вона продала понад 3 тонни продукції, якої в неї не багато не мало 14 видів — пельмені та вареники з різними начинками, а також сирники.

У виробництві підприємниця використовує лише м"ясо сертифікованих фермерських господарств та соки овочів із власної грядки (буряк, шпинат, морква) для кольорового тіста. Працюють у "Пельмеші" жінки старшого віку — для Діани це важлива соціальна складова її бізнесу. "Для них це можливість заробити кошти, поспілкуватися, ділитися досвідом, займаючись улюбленою справою", — розповідає власниця бізнесу.

За грант у розмірі 497 тисяч гривень від Епіцентр Діана планує відкрити повноцінний цех із виробництва напівфабрикатів та значно збільшити виробничі потужності. У подальших планах Діани відкрити інтернет-магазин, розмістити брендовані холодильні камери з власною продукцією в торговельних точках Вінниці, а також випустити лінійку готових обідів, які вона буде доставляти в офіси на навчальні заклади міста.

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Лєране Козакевич, м. Ірпінь (Київська область)

Кримська татарка Лєране, втікаючи від російської окупації, була змушена покинути батьківщину та переїхати на Київщину. Бажання зберегти рідні традицій та культуру привели колишню журналістку у сферу харчування. Останні декілька років Лєране працювала ресторанним продюсером та допомагала відкривати заклади кримськотатарської кухні. Саме тоді підприємниця дізналася про корисні властивості мікрогріна, який стали активно використовувати в кулінарії. "Мікрогрін містить у п"ять разів більше вітамінів та мікроелементів, ніж звичайна зелень. Останні декілька років його активно використовують у якості декору та додають у страви", — розповідає Лєране.

Проаналізувавши ринок і зрозумівши, що він має потенціал, підприємниця почала діяти. Весь минулий рік вона продавала до ресторанів та кейтерингових компаній Києва мікрогрін, вирощений на власному балконі. Настав час збільшувати оберти. У Лєране вже є орендована земельна ділянка, на якій розпочато будівництво теплиці. Гранту в розмірі 500 тисяч гривень дасть їй змогу розпочати одразу декілька проєктів — це і створення DIY-боксів для сіті-фермерства, щоби кожен охочих міг вирощувати корисний мікрогрін у себе на підвіконні, і мережа вендингових автоматів для продажу продукції з мікрогріном (сендвічі, йогурти, смузі), а також постачання контейнерів із мікрогріном для ресторанів та кафе міста, що дозволить шеф-кухарям додавати завжди свіжий мікрогрін до своїх страв. "У майбутньому я хочу працювати у форматі франшизи та надати можливість українцям відкривати власну справу та створювати робочі місця", — говорить Лєране.

Катерина Орлова, Харків

Багато хто каже, що творчість та бізнес — речі несумісні. Але digital-скульптор Катерина з Харкова вирішила розвінчати цей міф. Уже п"ять років вона створює скульптури на замовлення, але мріє відкрити власне виробництво цілих колекцій скульптур, бра, барельєфів та світильників. "Це будуть концептуальні авторські скульптури, які зможе замовити кожен", — каже Катерина.

Вигравши гран у майже півмільйона гривень вона зможе відкрити повноцінну майстерню та купити сучасне обладнання, яке дозволить їй виготовляти скульптури не лише з гіпсу, але й із мармурової крихти за інших матеріалів. За словами підприємниці, її скульптури будуть цікаві як власникам ресторанів та салонів краси, так і дизайнерам інтер"єрів та звичайним людям, які піклуються про красу та затишок у власному домі. Крім того, Катерина планує активно використовувати сучасні технології й окрім 3D-скульптинга та 3D-друку запропонувати клієнтам можливість за допомогою доповненої реальності "приміряти" скульптуру до власного інтер"єру. "Я рада, що Епіцентр повірив у мене, — говорить Катерина. — Разом ми зможемо створити в Україні сильний дизайнерський бренд, відомий у всьому світі".

Приз глядацьких симпатій та кошти на власну справу у розмірі грантової заявки (500 тисяч гривень) отримав учасник четвертого фіналу проєкту "Мільйони добрих справ" Андрій Печериця, який зібрав понад 6 тисяч лайків під своїм відео на YouTube. Підприємець з Полтави презентував суддям свою ідею екологічних велокав'ярень, які працювали б від сонячних батарей.