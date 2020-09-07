Стало відомо, хто отримав гроші на власний бізнес від компанії "Епіцентр К"

4 вересня вся країна дізналася імена ще 5 з 20 щасливчиків, які отримали грант на розвиток бізнесу від компанії "Епіцентр К" у рамках проєкту "Мільйони добрих справ". Як проходив третій фінал дивіться на каналі "Епіцентр" у YouTube.

У третій фінал проєкту потрапили як досвідчені бізнесмени, що прагнуть масштабування, так і майбутні підприємці, які тільки виношують свою бізнес-ідею. "Кожен з учасників третього фіналу вкладає серце та душу в бізнес. Відчувається їхня залученість, кожен підприємець дійсно живе своєю справою, тому обрати з 10 півфіналістів лише 5 переможців було дуже складно", — зазначає суддя проєкту "Мільйони добрих справ", заступник генерального директора компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

"Загалом національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" у рамках акції "Мільйони добрих справ" надасть в кості грантів до 10 млн гривень 20 українським підприємцям та тим, хто тільки розпочинає власну справу, — відзначила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" із реклами, маркетингу, зв"язків із громадськістю та ЗМІ. — Щоб отримати шанс на кошти для власної справи, підприємцям необхідно було заповнити грантову заявку, описавши свою бізнес-ідею, та додати кошторис у межах грантової суми".

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Переможців чотирьох фіналів визначає експертне журі на основі відео-презентацій та захисту бізнес-проєктів.

"У цей непростий час великий бізнес має підставляти плече допомоги малому. Я радий, що зміг долучитися до цього масштабного проекту та разом в компанією "Епіцентр К" здійснити мрії українських підприємців", — говорить суддя проєкту голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

За результатами третього фіналу проекту "Мільйони добрих справ" кошти на розвиток своєї справи від компанії "Епіцентр К" отримали:

Євген Омельяненко, Бориспіль (Київська обл.)

Євген разом із дружиною Юлією вже понад 15 років займається вирощуванням грибів — він відповідає за технологічний процес, а вона опікується бухгалтерією та персоналом. У п"яти залах, оснащених кліматичною та вентиляційною технікою італійського виробництва, подружжя щомісяця вирощує 11–12 тонн білих шампіньйонів.

Господарство подружжя повністю органічне — обробка залів та обладнання від хвороб та шкідників здійснюється виключно парою без використання хімічних фунгіцидів та інсектицидів. Свою продукцію підприємці реалізують у мережевих супермаркетах, на гуртових та роздрібних ринках, а також постачає до ресторанів по всій Україні.

Підприємці отримали грант від компанії "Епіцентр К" у розмірі 500 тисяч гривень на здійснення своєї мрії — розширення асортименту шляхом вирощування королівських шампіньйонів, які мають більш насичений смак та аромат. Для цього їм необхідно обладнати новий зал вирощування, закупити кліматичне та вентиляційне обладнання. Це дасть змогу збільшити виробництво на 2–2,5 тонни грибів на місяць та створити три нових робочих місця. Окупиться проєкт, за прогнозами Євгена, за 2 роки.

Анастасія Богданюк, Київ

Ця тендітна дівчина — науковець, що займається селекцією кіз, овець та коней за допомогою ембріонального запліднення.

За словами Анастасії, сьогодні кіз в Україні здебільшого розмножують природнім шляхом. Цей процес має сезонність (восени кози розмножуються, а навесні народжують), що збільшує навантаження на персонал господарств. Крім того, при штучному заплідненні можливо вибрати стать майбутньої кізоньки, що особливо важливо для великих фермерських господарств. "Штучне запліднення може вирішити більшість проблем — скорегувати народжуваність та розподілити її рівномірно впродовж року, обрати стать, виключити можливість небезпечної для кіз багатоплідної вагітності, а найголовніше — переносити ембріони породистих кіз у не породистих тварин", — розповідає підприємниця.

Наразі в Анастасії є стаціонарна лабораторія, але вона мріє про її мобільний аналог. "Україна — аграрна країна й така мобільна лабораторія дасть змогу допомогти багатьом фермам", — пояснює науковець.

Щоби реалізувати проєкт, Анастасії необхідно 461 тисяч гривень На допомогу прийшов проєкт "Мільйони добрих справ" — судді повірили в ідею та виділили грант на її реалізацію. "Дякую Епіцентру за можливість розвивати та масштабувати мій бізнес", — не стримувала сліз під час нагородження Анастасія.

Віктор Колесник, Хмельницький

Ви берете улюблену каву, смаколик, зручно вмощуєтесь у кріслі й насолоджуєтесь улюбленим фільмом у кінотеатрі просто неба… Усе це вже зовсім скоро стане реальністю завдяки гранту в розмірі 495 тисяч гривень, який Віктор Колесник отримав від компанії "Епіцентр К".

За ці кошти підприємець із Хмельницького планує переобладнати легендарний для міста автомобіль "пижик" — Peugeot Karsan J9 — у мандрівну кав"ярню з вуличним кінотеатром. "Хмельницький — велике прогресивне молодіжне місто, тут проводиться багато фестивалів, тому формат такої мобільної кав"ярні відмінно доповнить наше місто", — розповідає підприємець.

У кав"ярні буде обладнана робоча зона та 8 місць для відвідувачів. У планах Віктора проводити тематичні вечори, а також пригощати відвідувачів унікальною селфі-кавою. "Це буде місце, куди хочеться повертатися знову і знову, а смак кави буде особливим", — запевняє переможець.

Катерина Чубарь, Селидове (Донецька обл.)

Власниця магазину "Позитив" Катерина з 2012 року продає товари для свят, а також виготовляє друковану сувенірну продукцію під замовлення (чашки, футболки, магніти, подушки, пазли тощо).

Вона власноруч розробляє макети сувенірної продукції та наносить зображення на принтері. Усе частіше до підприємниці звертаються з проханням оформити свято в одному стилі, але наявна техніка не дозволяє Катерині виконувати великі комплексні замовлення і вона вимушена просити допомоги інших типографій, втрачаючи час та кошти.

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Для масштабування бізнесу та закупки обладнання Катерині необхідно було знайти інвестиції в розмірі 249 тисяч гривень. На допомогу прийшов Епіцентр. Завдяки гранту від компанії, Катерина зможе не лише купити нове обладнання, але й облаштувати мобільну поліграфію, яка буде мандрувати містами області, надаючи свої послуги всім охочим. Нове обладнання також дасть змогу "Позитиву" розширити асортимент сувенірної продукції, запропонувавши клієнтам, наприклад, дерев"яні магніти або чохли для телефонів.

Віктор Суворов, Харків

Працюючи в магазині електроінструментів Віктор помітив, що більшість клієнтів приходять купувати нові акумулятори, а старі просто викидають. Підприємець вирішив подарувати друге життя елементам живлення та почав надавати послуги з ремонту акумуляторів для електроінструментів, скутерів, гіробордів, а також виконувати замовлення по збірці акумуляторів для велосипедів, домашніх роботів-пилососів та квадрокоптерів.

У Харкові немає окремого сервісного центру по ремонту, обслуговуванню та виготовленню літій-іонних акумуляторів, тому Віктор хоче відкрити свій. Фінансування проєкту забезпечить грант у розмірі 290 тисяч гривень від Епіцентру. "Ремонт акумуляторів значно дешевший, за купівлю нового, до того ж це значно менше забруднює довкілля, — зазначає Віктор. — Я радий, що Епіцентр повірив у цей проєкт".

Таким чином, визначено вже 15 переможців, які отримали понад 7 млн грн від Епіцентру. Останню п"ятірку переможців буде визначено 25 вересня. Паралельно на каналі Епіцентр в YouTube триває незалежне голосування за приз глядацьких симпатій.