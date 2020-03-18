Власти Днепра решили поддержать малый бизнес предоставлением бесплатных рекламных площадок

Днепропетровская ОГА запускает акцию поддержки для малого и среднего бизнеса. Бесплатную рекламу предлагают компаниям, которые предоставляют полезные во время карантина услуги.

Например, это может быть доставка готовой еды, лекарств, продуктов питания, косметических средств. Присоединиться могут и предприниматели, которые внедряют социальные проекты. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"С сегодняшнего дня Днепропетровщина, как и вся Украина, перешла на усиленный карантин. Все, чтобы избежать распространения коронавируса. В частности, закрылись кафе и рестораны, спортклубы, магазины, кроме продуктовых и аптек. Людям советуем по возможности оставаться дома, — отметил Бондаренко. — В это время хотим поддержать малый и средний бизнес. Одновременно — рассказать жителям региона об удобных сервисах, которые могут быть очень полезными именно сейчас".

Руководитель области пригласил присоединиться к акции все компании, которые занимаются доставкой. Могут участвовать и те, кто воплощает полезные социальные проекты — помогает во время карантина пенсионерам, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Их рекламные баннеры бесплатно разместят на сайте и странице в Facebook ОГА.

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В облгосадминистрации отметили, что акция для бизнеса будет действовать до конца карантина — 3 апреля. Чтобы присоединиться к проекту, желающим следует обратиться по электронному адресу: socialprojectoda@gmail.com.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Документ предусматривает освобождение с 1 марта по 30 апреля 2020 года бизнеса от ЕСВ, а также штрафов и пени.