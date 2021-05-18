Власти Киева ожидают окончательного запрета использования асбеста в Украине

Киевские власти ожидают законодательного запрета использования в Украине строительных материалов, содержащих асбест.

Как отметил заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевгорадминистрации Юрий Таций, это предусмотрено принятым в первом чтении законопроектом №4142 "О системе общественного здоровья", обеспечивающим создание и урегулирование механизмов для гарантирования здоровья населения.

"Среди положений этого проекта закона — запрет производства и использования асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при осуществлении строительно-монтажных работ на любых объектах", — отметил Таций.

По его словам, применение этого материала является опасным для здоровья людей, поэтому он запрещен в Европейском союзе, а Всемирная организация здравоохранения требует полного ограничения использования асбеста во всем мире.

"Принятие законопроекта №4142 в Украине означает, что такие материалы, как шифер, асбестовые трубы и теплоизоляционные асбестоцементные листы, навсегда исчезнут из наших зданий. Сейчас они очень часто используются в строительстве, поскольку являются дешевыми и доступными. Зато функциональные характеристики таких материалов значительно уступают современным и безопасным продуктам", — сказал чиновник.

Таций также отметил, что использование материалов с асбестом может быть опасным с точки зрения нарушения государственных строительных норм.

"Например, проектирование крыши из шифера иногда может противоречить строительным нормам. Согласно ГСН 2.6-220:2017 необходимо предусматривать такую конструкцию кровли, чтобы исключить потребность в очистке крыши от листьев вручную. Однако в углублениях шифера постоянно собирается такой мусор", — указал он.

По словам чиновника, накопление мусора может привести к проседанию крыши, а ее волнообразная форма может вызвать образование льда в зимнее время, что также противоречит строительным нормам.

"Эти недостатки усугубляются тем, что асбест является токсичным материалом и представляет опасность для здоровья", — подчеркнул Таций.

Отметим, что указанный законопроект был внесен в Верховную Раду 14 депутатами, включая председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого. 4 февраля парламент принял его в первом чтении.

Напомним при этом, что еще в 2017 году производство и использование всех видов асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах было запрещено на уровне государственных санитарных норм, утверждаемых Министерством здравоохранения.

Отметим, что в Украине предприятия, использовавшие асбест, получали его ранее из России и Казахстана, однако в мае 2018 года импорт листового шифера из РФ был запрещен решением Кабинета министров.