Влучні рішення. Стратегії ефективних HR-рішень роботодавців

Люди — основний актив бізнесу. На розвиток людського капіталу спрямовані стратегії провідних компаній України у воєнний час. Для реалізації стратегій компанії реалізують комплекси антикризових і довгострокових HR-програм. Представляємо номінантів рейтингу роботодавців, які вибудували найбільш чіткі HR-стратегії та які вирізняються досить ефективними HR-рішеннями.

Заслуговує окремої уваги досвід реалізації принципів різноманітності, рівності та інклюзії компанії «Київстар». Дуже актуальною наразі є також програма «БезВагань» стосовно професійного розвитку спеціалістів без досвіду. Продовжує втілювати найефективніші HR-практики, попри близькість до фронту, «Метінвест». Група активно переймає досвід США у створенні інклюзивної системи реінтеграції ветеранів.

Для вирішення проблеми дефіциту кадрів холдинг ДТЕК створив власні навчальні центри та успішно співпрацює з вишами. Основна увага онлайн-платформи зі світовим визнанням Grammarly зосереджена на створенні робочих місць із підтриманням штучного інтелекту та на збільшенні інвестицій у ШІ.

Холдинг «Астарта» впроваджує цифрові інновації в аграрному бізнесі та формує цифрову культуру в агросекторі. McDonald’s активно впроваджує найкращі глобальні практики в управлінні персоналом і здійснює нововведення в Україні навіть раніше, аніж в Європі. А OLX покращує бізнес-процеси завдяки впровадженню рішень та ідей від співробітників. Компанії продовжують інвестувати у людей.

«Київстар»

Рік заснування: 1994 Кількість працівників 4000

«Київстар» — найбільший оператор електронних комунікацій в Україні, який надає широкий спектр послуг, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, кіберзахист і цифрове телебачення. Компанія обслуговує 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього інтернету», а ще активно підтримує співробітників, особливо в умовах спричиненого війною дефіциту кваліфікованих кадрів. «Київстар» 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків у галузі, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Роботодавець дотримується принципів DE&I (Різноманітність, Рівність, Інклюзія) та надає рівні можливості для всіх кандидатів та співробітників, незалежно від особистих рис та переконань. «У нас працюють віддані справі професіонали, які об’єднані спільними цінностями та поділяють місію «Київстар» : «Бережемо Україну та надаємо допомогу людям». А компанія робить все, щоб лишатися привабливим роботодавцем. Ми реалізуємо програми із підтримки співробітників та їхніх рідних, реінтеграції ветеранів «4.5.0. Нарешті вдома», професійного розвитку спеціалістів без досвіду «БезВагань» та інші», — розповідають у «Київстар» .

Значну увагу роботодавець приділяє підтримці співробітників та їхніх сімей, зокрема в таких напрямах: психоемоційна підтримка, фізична безпека працівників, матеріальна мотивація, корпоративне волонтерство та інші. Компанія працює в гібридному форматі, частина співробітників досі працюють з-за кордону. Водночас триває трансформація офісів з урахуванням того, щоб приміщення були комфортними для усіх, зокрема і для людей з інвалідністю. А під час блекаутів офіси «Київстар» » стали комфортними гуманітарними хабами для «Київстар» івців та членів їхніх родин.

Середній термін роботи працівника у компанії становить понад сім років, а рівень залученості колективу сягає 87%, а це один із найвищих показників на українському ринку праці. Роботодавець також реалізує низку програм для залучення нових фахівців. Зокрема, ефективно працює реферальна програма, торік впроваджена та має гарні результати програма професійного розвитку «БезВагань», у 2024 році оновлено програму онбордингу тощо.

«4.5.0. Нарешті вдома» — програма реінтеграції ветеранів у «Київстар» . «Ми прагнемо, щоб колишнім воїнам було комфортно повертатись до цивільного життя та роботи, щоб вони відчували підтримку та вдячність за внесок у Перемогу України», — говорять у компанії.

Програма підтримки захисників та реінтеграції ветеранів «4.5.0. Нарешті вдома» триває та розширюється, нині вона складається з таких напрямів:

— офбординг мобілізованих співробітників;

— адаптація ветеранів;

— підтримка рідних військових та ветеранів;

— підготовка HR, лідерів команд та колективу;

— співпраця зі спеціалізованими фондами, кооперація та участь у спільних проєктах;

— посилення команди талантів «Київстар» ветеранами.

Підтримання співробітників у «Київстар» — це не обов’язок, а корпоративний код компанії. Ідея допомагати одне одному та бути опорою у важкі часи є частиною її стратегії та корпоративної культури.

OLX Україна

Рік заснування: 2006 Кількість працівників: 300

«OLX Україна» — лідер на ринку онлайн-оголошень та частина глобальної мережі OLX Group, яка налічує понад 11 тис. співробітників у 30 країнах. Від часу свого заснування у березні 2006 року OLX стала невід’ємною частиною повсякденного життя мільйонів українців, пропонуючи платформу для купівлі та продажу товарів і послуг. Щомісяця майданчик поповнюється понад 3 млн нових пропозицій, підтверджуючи свою популярність та необхідність. Сервіс OLX тримається у топ-10 найбільш відвідуваних торговельних майданчиків світу. А мобільний застосунок платформи встановлений на кожному третьому українському смартфоні. За рік на OLX продається товарів на більш ніж $1 млрд — це половина річного обігу ринку e-commerce у країні.

Повномасштабна війна, що розпочалася в Україні у лютому 2022 року, вплинула на всі сфери діяльності, зокрема на роботу OLX. Попри ці виклики, платформа не тільки зберегла свою активність, але й збільшила кількість нових користувачів на 30%, відновивши у 2023-му показники довоєнного періоду. Це свідчить про величезну роботу команди та важливість сервісу для споживачів.

У червні 2023 року глобальна група OLX оголосила про скорочення 800 працівників. Проте український офіс це не торкнеться. «Операційна діяльність «OLX Україна» залишається без змін. Ми, навпаки, намагаємося розвиватись, зростати та зберігати робочі місця», — прокоментували тоді в українській компанії, де працюють понад 300 людей.

Кадрова політика «OLX Україна» спрямована на підтримання та розвиток персоналу. Серед ініціатив, які були запроваджені останнім часом, — програма «Рішення та ідеї від співробітників», що дає змогу кожному працівнику вносити пропозиції щодо покращення робочих процесів. У 2023 році завдяки цій програмі реалізували багато проєктів, які сприяли оптимізації роботи відділів.

Компанія також активно займається благодійністю. За час війни OLX виділила $10 млн на підтримання медичних установ в Україні. За ці кошти придбали обладнання для лікарень у різних областях: апарати ШВЛ, анестезіологічні, ультразвукові та кардіосистеми тощо.

Важливим аспектом управління персоналом в OLX є соціальний пакет та умови праці. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, повноцінну відпустку, додаткові виплати з нагоди весілля та народження дитини, річні бонуси, три види страхування, а також програми підтримки здорового способу життя. Ці умови сприяють створенню позитивного та продуктивного робочого середовища.

Також OLX активно інвестує у розвиток своїх співробітників, проводячи корпоративні курси та тренінги, що передбачають участь у конференціях та доступ до тисяч онлайн-курсів. Система розвитку заснована на щорічних зустрічах між співробітниками та керівництвом для обговорення професійного зростання та планування кар’єри.

«Ми прагнемо наймати людей, які добре уміють щось робити, можуть продемонструвати нашу лідерську поведінку та які поділяють наші інклюзивні цінності. Водночас ми хочемо, щоб ви відчули, що OLX — це місце для вас», — діляться у компанії. Водночас при закритті нових вакансій OLX насамперед звертає увагу на внутрішніх кандидатів. Часто з віддаленої команди співробітники переходять працювати в офіс, або доєднуються до команд інших країн на нові посади.

«OLX Україна» об’єднує команду п’ятьма головними корпоративними цінностями: умінням починати завжди з клієнта та його потреб, думати масштабно і бути сміливими, діяти, як власники, діяти, як одна команда, а також бути обережними і сумлінними. «Ми завжди прагнемо робити правильні речі для наших людей, наших громад і нашої планети», — говорять у компанії.

Завдяки цим заходам «OLX Україна» створює не тільки продуктивне, але й підтримувальне робоче середовище, де кожен співробітник може реалізувати свій потенціал і робити внесок у розвиток e-commerce-платформи.

Нова програма «Рішення та ідеї від співробітників» дає змогу працівникам вносити пропозиції для покращення бізнес-процесів OLX

Метінвест

Рік заснування: 2006 Кількість працівників: 60000

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» — найбільший роботодавець у галузі та один із тих, хто потужно підтримує державу під час війни. Із 50 тис. співробітників «Метінвесту» 9300 мобілізовано до ЗСУ, а це кожен шостий працівник. Попри близькість до фронту та інші воєнні виклики, група продовжує втілювати найефективніші HR-практики, аби зберегти та зміцнити свій кадровий потенціал.

Україну зараз захищають 8 тис. співробітників «Метінвесту». З них 1,3 тис. повернулися до мирного життя після демобілізації, а 500 ветеранів знову зайняли свої робочі місця. Компанія докладає максимум зусиль, аби забезпечити їх прийняття та успішну адаптацію.

Зокрема, активно переймає досвід США у створенні інклюзивної системи реінтеграції ветеранів. Ця система містить психологічну реабілітацію, додаткові медичні огляди, програми повернення на роботу, утримання та адаптації. Ветерани можуть пройти перекваліфікацію та користуватися пільговими умовами для вступу до вишів. Такі ж можливості надаються іншим працівникам компанії та їхнім родинам.

У вересні 2022 року, попри війну та окупацію Маріуполя, «Метінвест» запустив перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». Тут готують фахівців сучасних інженерно-технічних спеціальностей. Цього року університет випустив перших 143 магістрів, тепер триває третій набір студентів, а також перший набір до аспірантури.

Нині у «Метінвест Політехніці» навчаються 690 студентів. Компанія сподівається, що університет стане основою для подолання кадрового дефіциту в промисловості та драйвером відбудови України. У планах «Метінвесту» — добудувати кампус університету в Маріуполі після деокупації міста.

Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом «Метінвесту», зазначає, що брак кадрів у галузі відчувається дуже гостро. Особливо критичний він у прифронтових зонах.

«Якби наші підприємства були розташовані, скажімо, у Львівській області, то ми могли б знайти необхідних фахівців. Але наші заводи розташовані за 30-40 км від лінії фронту, звідки виїхала більшість населення», — пояснює Петрук і додає, що основною причиною звільнень у прифронтових регіонах є питання безпеки.

Натепер загальний дефіцит кадрів на підприємствах «Метінвесту» перевищує 4 тис. співробітників порівняно з довоєнним рівнем. Група майже повністю використала квоту на бронювання фахівців, що становить 50% від штату. Для нормального функціонування виробничих підприємств необхідно значно більше працівників, враховуючи, що більшість виробничих професій у металургії є «чоловічими» та пов’язані з фізично важкими умовами праці. Це такі професії, як горновий доменної печі, водопровідник доменної печі, машиніст коксових машин, газівник, прохідник, шлакувальник, машиніст розливної машини, слюсар, електромонтер та інші.

Щоб закрити потребу у робочій силі, «Метінвест» орієнтується на внутрішній ресурс. Лише за останній рік перекваліфікацію пройшли 13 тис. співробітників. Надлишок або брак персоналу компенсується ротаціями працівників між підприємствами. На початку війни група запропонувала переїзд співробітникам із Маріуполя та Авдіївки, перенавчання та працевлаштування на інших своїх заводах. Значна частина з них пройшла перенавчання та здобула нові професії.

Найголовнішою цінністю для «Метінвесту» залишаються життя та здоров’я співробітників, а пріоритетом — їхня підтримка. Компанія піклується про працівників-переселенців, військових та їхні родини. Важкопораненим оплачується лікування, за потреби допомагають із протезуванням. Робітники та їхні сім’ї мають доступ до програм психологічної реабілітації.

Для гарантування безпеки працівників є бомбосховища, персональний бронезахист для тих, хто не може залишити виробництво під час тривог, та навчання з тактичної медицини.

Попри війну, компанія зберігає одну з найкращих у галузі систем мотивації співробітників. Торік у «Метінвесті» запровадили додаткову премію за командну роботу, що дозволило працівникам виробництв підвищити свій дохід на 15%.

До речі, управління персоналом у «Метінвесті» максимально цифровізоване. Компанія створила внутрішню корпоративну систему уніфікованих комунікацій, що дає змогу запровадити цифрові сервіси самообслуговування для співробітників, вирішувати їхні питання та подавати пропозиції.

«Метінвест» продовжує демонструвати, що навіть у найскладніші часи можна ефективно управляти кадрами, підтримувати своїх працівників та розвивати бізнес.

Астарта

Рік заснування: 1993 Кількість працівників: 7000

«Астарта-Київ» — український вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, основна діяльність якого сконцентрована у рослинництві, цукровій промисловості, молочному тваринництві, сфері переробки сої, зерновій логістиці, біоенергетиці.

З людським капіталом «Астарта» працює за принципом «людина у центрі перетворень», забезпечуючи однакові можливості для кожного працівника, даючи можливість постійно розвиватися, змінювати ролі та бути учасниками процесу ухвалення управлінських рішень. Цей підхід сформував життєстійку та адаптивну до різних викликів команду, яка продовжує ефективно працювати попри війну.

В умовах повномасштабного вторгнення «Астарта» сфокусувала свою увагу на підтримці здорового та активного довголіття працівників і їхніх родин. Вже рік тут працює програма «Здорові й незламні», яка покликана сформувати культуру здорового способу життя і усвідомленого ставлення до свого здоров’я. Вона включає регулярні медичні огляди, консультації лікарів, фізичні активності, освітні лекції, роботу з психологами та інші заходи, в яких взяли участь вже понад 2000 співробітників.

Розвиток команди неможливий без нових умінь та навичок роботи в сучасних IT-системах. Тому «Астарта» створює цифрову культуру в українському агро і формує інноваційну особистість за допомогою цифровізації бізнесу. Сьогодні, до прикладу, агрофахівці мають віддалені робочі місця у мобільних додатках, використовують у роботі агреговані погодні, супутникові й телеметричні дані у вигляді аналітики, звіти, сповіщення про критичні події. Це дає їм можливість не тільки ефективніше впливати на процеси та розуміти, що від цих рішень залежить цілий ланцюг процесів і загальний результат, але й перейти на абсолютно інший рівень професіоналізму.

Долаючи кадрові виклики, які сьогодні відчувають українські компанії, зокрема і через війну, більшість керівних посад закривається власним кадровим потенціалом. Під час війни в «Астарті» відбулося багато переміщень персоналу на горизонтальному і вертикальному рівнях між різними функціями. Загалом «Астарта» змогла закрити 80% вакансій керівних посад завдяки власним співробітникам, що є неабияк виграшним: наявні працівники уже добре знають компанію та її бізнес-напрями. Це підвищує і мотивацію штату, адже роботодавець фактично демонструє: хочеш — зростай.

Компанія також активно залучає студентів та молодих фахівців. У 2023 році після стажування у компанії залишилися працювати 80% студентів. Є позитивний досвід та напрацювання і у роботі з професіоналами пенсійного віку, зокрема в рамках менторської програми «Наступники та наставники». Один з її підходів такий: вийшовши на пенсію, фахівець ще певний час працює як радник для свого наступника, щоб передати безцінні знання та досвід, забезпечити тяглість процесів та підготувати якісний управлінський резерв «Астарти».

Для ветеранів «Астарта» реалізовує низку комплексних заходів, спрямованих на їхню професійну реалізацію і адаптацію до цивільного життя як безпосередньо в холдингу, так і за його межами. Якщо є бажання, кожен демобілізований співробітник може повернутися на своє робоче місце, яке за ним зберігається. Але якщо ветеран або член родини військовослужбовців хочуть відкрити власну справу, вони мають можливість отримати грант в рамках програм з розвитку регіонального підприємництва «Курс на незалежність» та «Сміливі», які «Астарта» вже другий рік поспіль проводить разом з партнерами.

У холдингу акцентують, що робота з ветеранами — це не лише питання їхнього професійного розвитку. Неабияк важливою для тих, хто повертається з війни і їхніх родин, є психосоціальна підтримка та підвищення самозарадності. Це завдання холдинг намагається вирішити за допомогою Центрів життєстійкості, які відкриває у громадах спільно з Міністерством соціальної політики. Там кожен вже може отримати безоплатну психосоціальну підтримку, консультацію чи іншу інформацію про потрібну службу, послуги.

Компанія акцентує, що люди — не ресурс, а основний актив, який робить внесок у досягнення спільних цілей і є важливим чинником сталого розвитку «Астарти».

МакДональдз в Україні

Рік заснування: 1997 Кількість працівників: 10 000

МакДональдз в Україні — інноваційний лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрився 24 травня 1997 року в Києві, і відтоді компанія постійно розширювалася. На початку 2022-го в Україні нараховувалося 109 ресторанів громадського харчування. МакДональдз в Україні щороку входить до переліку сотні найбільших платників податків в Україні і користується репутацією одного з найкращих роботодавців. Крім того, компанія є партнером-засновником і найбільшим корпоративним партнером Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні, що свідчить про її соціальну відповідальність.

Велика війна стала неабияким випробуванням для МакДональдз в Україні. Усі заклади компанії в Україні припинили роботу у день повномасштабного російського вторгнення. Цей крок був потрібний для гарантування безпеки співробітників та їхніх родин. «Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої безпеки», — заявила тоді компанія. Відновлення роботи закладів розпочалося лише у вересні 2022 року, після того як були розроблені нові протоколи безпеки, що передбачають закриття ресторанів під час повітряних тривог і можливість переходу працівників і відвідувачів у найближчі укриття.

Попри всі труднощі, МакДональдз продовжує інвестувати в Україну. У 2023 році компанія спрямувала 1 млрд грн у відкриття нових та оновлення наявних ресторанів. Завдяки цьому відкрили 10 нових закладів, тож натепер мережа налічує 101 ресторан. До кінця 2024 року планується відкриття ще щонайменше шістьох нових закладів, зокрема в Ужгороді та Чернівцях

Під час вимушеного простою компанія втримала своїх співробітників, виплачуючи повні заробітні плати та забезпечуючи медичне страхування. Це дало змогу зберегти кістяк команди та забезпечити стабільність. Після перезапуску у багатьох співробітників змінилися ролі, розширилися обов’язки та змінилося підпорядкування. Крім того, найняли багато нових працівників — МакДональдз в Україні оновив свою команду на 15%.

МакДональдз в Україні активно впроваджує найкращі глобальні практики в управлінні персоналом. Однією з таких є обмін досвідом між різними країнами, що допомагає ефективно впроваджувати нововведення. Наприклад, в Україні провели комплексну модернізацію закладів раніше, ніж у Чехії та Словаччині, що дало цінний досвід для інших ринків.

Кадрова політика МакДональдз в Україні ґрунтується на принципах рівності та інклюзивності. У компанії на всіх рівнях представлені як чоловіки, так і жінки, що забезпечує гендерну рівність у кар’єрному зростанні. Відсоткове співвідношення жінок і чоловіків на керівних посадах становить 50% на 50%. МакДональдз в Україні запроваджує єдиний підхід до оплати праці, орієнтуючись лише на професіоналізм та компетенції кандидатів.

Компанія також приділяє велику увагу індивідуальному розвитку своїх співробітників. У МакДональдз в Україні діє корпоративний тренінговий центр, який надає працівникам доступ до навчальних модулів різного рівня. Кожен співробітник може самостійно обирати, які навички розвивати, що сприяє професійному зростанню.

Особливу увагу приділяють однаковим можливостям для всіх співробітників, незалежно від їхніх фізичних спроможностей. У МакДональдз в Україні працюють більш ніж 4% людей з інвалідністю, з яких 64% мають вади слуху, але успішно працюють та навіть керують ресторанами. Компанія не має вікових обмежень, крім тих, що встановлені законодавством, і це дозволяє залучати широкий спектр працівників.

МакДональдз в Україні стала справжнім інкубатором кадрів, надаючи своїм співробітникам можливість почати зі стартових позицій і піднятися до керівних посад. Більшість директорів закладів та 40,5% працівників центрального офісу розпочали свій професійний шлях у компанії з посади працівника ресторану. Це свідчить про ефективну систему розвитку та підтримки кадрів.

Як під час пандемії COVID-19, так і під час військових дій компанія не лише зберегла своїх співробітників, але й зробила робочі місця у МакДональдз в Україні ще більш привабливими. Конкурс на одну вакансію зріс удвічі, а плинність кадрів упала на 20%. Це демонструє високий рівень довіри та лояльності до компанії з боку її працівників.

Попри надзвичайні умови роботи, у сфері управління кадрами МакДональдз в Україні демонструє стабільність, розвиток та інклюзивність. Компанія інвестує у своїх працівників і ринок, що робить її одним із найпривабливіших роботодавців в Україні.

Рік заснування: 2005 Кількість працівників: 55 000

Група ДТЕК — диверсифікований енергетичний холдинг, що об’єднує шість бізнесів і корпоративний університет Академія ДТЕК. Це найбільший приватний інвестор енергетичного сектору України, де працюють 55 тис. співробітників. З них 5 тис. захищають державу у лавах Збройних сил.

За час повномасштабної війни компанія зазнала значних втрат. Чотири з п’яти вітрових електростанцій загальною потужністю 500 МВт опинилися в окупації, як і Луганська та Запорізька ТЕС. Теплоелектростанції ДТЕК сотні разів зазнавали обстрілів. Багато потужностей уражено масованими атаками ворога.

Незважаючи на руйнування, компанія продовжує боротися за стабільне постачання електроенергії. У 2023 році ДТЕК сплатив до держбюджету 40,2 млрд грн податків та зборів. З 24 лютого 2022-го інвестував $1 млрд в економіку країни — у мережі, електростанції, видобуток вугілля та нафтогазовидобування. Значна частка цих інвестицій була спрямована на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

«Ми робимо все, аби забезпечити українців електроенергією та будувати нові енергетичні об’єкти навіть в умовах регулярних атак на енергосистему», — говорить генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Головною цінністю у цьому процесі є люди. Тому багато зусиль ДТЕК спрямовує на підтримання фізичного та ментального здоров’я працівників. Особливу увагу приділяють ветеранам, які повертаються з війни. Цим напрямом опікується велика команда HR-фахівців, психологів та спеціалістів із соціальної політики та медицини.

У ДТЕК діє програма адаптації ветеранів, започаткована ще 2015 року. Вона пропонує допомогу в адаптації на виробництві за підтримки наставника та перенавчання на іншу професію. Ветеранам надають додатковий медичний супровід, організовують оздоровлення та реабілітацію.

«Ми хочемо бути компанією, дружньою до ветеранів, намагаємося знайти ті потреби, які можемо закрити. Ветерани повинні відчувати турботу з першого дня повернення», — зазначає директорка з управління персоналом ДТЕК Олена Семич і додає, що зараз у ДТЕК працюють приблизно 600 співробітників-ветеранів, що повернулися до цивільного життя.

Водночас енергетичний холдинг стикається з дефіцитом кадрів, який спостерігався на ринку протягом тривалого часу, задовго до повномасштабного вторгнення. Щоб вирішити цю проблему, ДТЕК створив власні навчальні центри та співпрацює з вишами у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Студенти, що обрали дуальну освіту, можуть навчатися за індивідуальною програмою, де на теорію припадає 40%, а на практику на підприємстві — 60%. Загалом у ДТЕК для навчання та розвитку персоналу працює ціла низка програм і проєктів, зокрема «Кадровий резерв», «Наставництво», Інститут внутрішніх тренерів, школи майстрів, бригадирів, фінансистів, керівників тощо.

В умовах активних бойових дій бути енергетиком стало ще й надзвичайно небезпечно. Тому компанія турбується не тільки про те, щоб виховувати фахівців, а й максимально їх убезпечити.

«Наші працівники — це патріоти та просто сміливі люди, які відновлюють світло і тепло у домівках українців у найбільш небезпечних регіонах», — кажуть у компанії.

Grammarly

Рік заснування: 2009 Кількість: 1000

Компанія Grammarly — онлайн-платформа на основі штучного інтелекту, заснована в Україні у 2009 році. Вона допомагає користувачам покращити спілкування англійською мовою через надання рекомендацій щодо написання текстів. Щодня послугами Grammarly користуються 30 млн людей, серед яких великі компанії, як-от Zoom, Cisco та Dell. Сервіс працює за підпискою, проте базові функції доступні безкоштовно (це так звана freemium бізнес-модель).

Grammarly пропонує вебредактор, застосунки для ПК, браузерні розширення, мобільні клавіатури, застосунок для iPad, надбудову для Microsoft Office, застосунки для Windows та Mac, а також набір засобів для розробників.

Згідно з Crunchbase, Grammarly зібрала $200 млн фінансування під час двох раундів: $110 млн у 2017-му та $90 млн у 2019-му, після чого компанія стала єдинорогом. Інвестиції надійшли від шістьох інвесторів, серед яких General Catalyst та Institutional Venture Partners. Загальна оцінка Grammarly перевищує $1 млрд. Головний офіс компанії розташований у Сан-Франциско (США).

Натепер у глобальній команді Grammarly працюють приблизно 1 тис. осіб в Європі та Північній Америці порівняно з 200 п’ять років тому. Офіси компанії розташовані у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері та Берліні.

«Наші співробітники — це люди з високими етичними стандартами, здатні швидко адаптуватися, рішучі, чуйні та чудові. Ці основні цінності об’єднують глобальну команду, забезпечують ефективну співпрацю та сприяють особистісному та професійному зростанню», — кажуть у компанії.

Від березня 2020 року Grammarly перевела всіх співробітників на віддалений формат роботи з періодичними зустрічами для колаборації у своїх хабах у Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері, Берліні або на робочих місцях у Кракові. Команда може працювати у США, Канаді, Україні, Німеччині та Польщі.

З початком повномасштабного вторгнення пріоритетом компанії стала безпека членів команди в Україні. Grammarly швидко активувала плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб допомогти співробітникам та їхнім родинам залишатися у безпеці. Компанія забезпечила переїзд співробітників та постійну фінансову підтримку, зокрема рік оплачуваної відпустки для тих, хто приєднався до Збройних сил України.

У лютому цього року Grammarly несподівано оголосила про реструктуризацію бізнесу, яка торкнеться і персоналу. Буде скорочено приблизно 230 членів глобальної команди Grammarly, або 21% співробітників. Серед них 37 — українські спеціалісти, що становить 21% команди. Співробітники в Україні отримають компенсацію у розмірі шістьох місячних зарплат, додаткові виплати для покриття медичного страхування і сервісів допомоги під час зміни роботи, як-от кар’єрний коучинг. Вони також зможуть залишити собі ноутбуки та іншу техніку, надану компанією для роботи.

У Grammarly зазначають, що реструктуризація не пов’язана з необхідністю оптимізувати витрати — бізнес залишається прибутковим і продовжує зростати. Проте реструктуризація необхідна, щоб дотримуватися стратегії компанії, зокрема і у сфері управління персоналом.

«Поглиблюючи наші інвестиції у технології штучного інтелекту, ми потребуватимемо іншої комбінації здібностей та компетенцій. Нам необхідно здійснити організаційний редизайн, щоб покращити якість і швидкість співпраці. Це означає необхідність реструктуризації ролей та об’єднання певних команд у межах однієї локації», — пояснили у Grammarly.

Основна увага компанії буде зосереджена на створенні робочих місць із підтриманням ШІ, одночасно збільшуючи технічні інвестиції у ШІ.

Уже в березні 2024 року Grammarly оголосила про запуск GrammarlyGO — нового продукту на основі генеративного ШІ, який дасть змогу користувачам покращити та пришвидшити письмову комунікацію. Компанія також продовжує наймати співробітників для нових функцій.