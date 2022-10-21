Воєнна адаптація HR-менеджменту: досвід Sigma Software

Менш ніж два тижні від початку війни знадобилось Sigma Software, щоб налагодити роботу з фахівцями на довоєнному рівні та швидко адаптуватись до нових умов. Як це вдалося здійснити, як компанія підтримує та мотивує людей у непрості часи, розповідає HR-директорка Sigma Software Group Юлія Остроух.

Завчасна підготовка до гірших сценаріїв

У перші години та дні повномасштабної війни головним нашим завданням, як відповідального бізнесу, було допомогти людям опинитись у безпеці та налагодити життя на новому місці.

Ще з 2014 року в компанії був план безперервності бізнесу, який передбачав релокацію критичної інфраструктури в країни ЄС. На початку 2022 року робоча група розширила план на випадок початку бойових дій. Відтоді він включав також підготовку локацій компанії на Заході країни для прийняття великої кількості людей, закупівлю спальників, карематів, їжі та необхідних товарів, розробку плану евакуації, налагодження комунікацій, тощо.

Наша підготовленість допомогла вже в перші години організувати захищені канали комунікації з фахівцями, де б вони не були. Наступним кроком була евакуація, що почалась за кілька днів, коли стало зрозуміло, що ми зможемо вивезти людей безпечно. Вже через кілька тижнів понад 95% людей змогли повернутись до роботи.

Попри те, що не все йшло за планом, саме наша підготовленість до найгірших сценаріїв допомогла заспокоїти людей, дати їм відчуття підтримки з боку компанії та організувати надскладну логістику для понад 1000 людей разом із їх родинами.

Згуртованість команди

Перші дні та тижні були дуже важкими як з точки зору робочого навантаження, так і психологічно. Проте вже тоді багато хто з колег зізнавався, що те, як команда компанії об’єдналась у важкий час, стало для них мотивацією та приводом не опускати руки.

Всі роки з моменту заснування компанії у Sigma Software успішно функціонувала горизонтальна структура взаємодії, і це дуже допомогло нам. Адже люди не боялись брати відповідальність та не чекали завдань “згори”.

Підтримували й люди один одного. Колеги організувалися за принципом: хто в безпеці прямо зараз, той допомагає іншим. Така взаємопідтримка забезпечила для Sigma Software можливість виконати свої зобов’язання перед клієнтами та довести, що українські компанії – надійні партнери.

Підтримка воїнів та родин фахівців

Окремим напрямком роботи з фахівцями у компанії стала підтримка тих, хто приєднався до лав ЗСУ та тероборони. За ними всіма зберігаються їхні місця та надається щомісячна матеріальна допомога.

Крім того, компанія організувала корпоративний фонд для допомоги своїм спеціалістам. Він фінансується безпосередньо фахівцями та керівництвом компанії, а розподілом коштів серед тих, хто цього потребує, керує фонд.

Фахівці компанії активно волонтерять, збирають кошти на гуманітарну допомогу, автівки для ЗСУ, дрони, тепловізори, одяг, взуття та медикаменти.

Основні напрямки діяльності фонду – закупівля військового спорядження для мобілізованих колег, допомога їх сім’ям та сприяння у забезпеченні мінімального прожиткового рівня спеціалістам з невисокими доходами в Україні, а також тим, хто опинився у складній ситуації за кордоном.

З моменту створення фонду близько 400 тис. грн було зібрано та скеровано на адресну допомогу колегам.

Фахівці компанії також активно волонтерять, збирають кошти на гуманітарну допомогу, автівки для ЗСУ, дрони, тепловізори, одяг, взуття та медикаменти.

Соціальна відповідальність

Понад п’ять років тому Sigma Software зареєструвала власний благодійний фонд для підтримки численних соціальних ініціатив. 24 лютого 2022 року фонд запрацював за новими напрямками – розпочав надавати допомогу населенню та військовим. Головними координаторами фонду стали спеціалісти Sigma Software та IdeaSoft – харківської сервісної ІТ-компанії, що роком раніше стала частиною Sigma Software Group.

За планом безперервності ведення бізнесу наша група компаній здійснювала евакуацію власних спеціалістів. Водночас ми почали отримувати запити від громадян щодо допомоги з евакуацією. Важко було залишатися осторонь, і ми долучилися до евакуації громадян. Вже вивезли понад 1,5 тисячі людей.

Допомагаємо також тим, хто з якихось причин залишився у гарячих точках. Постачаємо їм ліки, предмети першої необхідності, товари для дітей, харчові продукти та допомагаємо готуватись до зими.

Фахівці та компанія об’єдналися заради перемоги, і це зміцнило колектив, мотивувало людей повертатись до роботи.

Серед працівників Sigma Software Group є чимало волонтерів, які щодня допомагають населенню та армії. З першого дня війни компанія разом із фахівцями донатила на підтримку різних проєктів. Загалом Sigma Software та спеціалісти компанії, а також наші небайдужі партнери та замовники зібрали понад $2,5 млн, і ми продовжуємо допомагати постраждалим.

Фахівці та компанія об’єдналися заради перемоги, і це зміцнило колектив, мотивувало людей повертатись до роботи.

Ефективність HR-менеджменту

В Sigma Software впроваджено процесний підхід до роботи. Завдяки цьому компанія змогла повністю відновити роботу та повернутись до довоєнних процесів за лічені дні від початку бойових дій.

Одразу після завершення основної хвилі релокейту наших спеціалістів ми у повному обсязі відновили роботу з професійного розвитку колег. При цьому більшість процесів, що добре зарекомендували себе у попередні роки, залишили без змін. Як і до 24 лютого, приділяємо багато уваги онбордингу новачків, тому що це запорука успішної роботи в компанії тривалий час. Кожен, хто приєднується до команди Sigma Software, має ментора, який допомагає адаптуватися та побудувати мапу розвитку хард та софт скілів.

Зустрічі з персонального розвитку фахівців та оцінки результатів роботи проводяться щонайменше один раз на рік, в залежності від успіхів спеціаліста та швидкості реалізації плану власного розвитку. Всім експертам доступні безліч можливостей для навчання в рамках корпоративної освітньої платформи Sigma Software University.

Разом з цим компанія залишається максимально гнучкою, і це допомагає швидко реагувати на запити та звернення спеціалістів. Війна загартувала колектив Sigma Software Group та зблизила фахівців, навчила боротися один за одного та цінувати кожного. Саме це і є міцним фундаментом для побудови ефективного HR-менеджменту.