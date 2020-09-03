Впервые главным рынком сбыта для фруктов и орехов из Украины стала Франция

В первом полугодии 2020 года основным рынком сбыта для фруктов, ягод и орехов из Украины впервые стала Франция, которая опередила Польшу, Германию и Турцию.

Объем поставок во Францию вырос на 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года и достиг $12,2 млн, сообщает EastFruit.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом основным товаром, поставляемым из Украины во Францию по этой товарной категории, было ядро грецкого ореха, экспорт которого увеличился на 19% в 2020 году.

Также значительную выручку принесли поставки замороженной черники лесной и замороженной малины.

А вот свежее яблоко, которое Украина поставляла во Францию в предыдущие годы, в 2020 году вообще не поставлялось.

Известно, что в 2019 году за этот же период наибольшую выручку украинским экспортерам принесли поставки грецкого ореха в Турцию. Однако за первые 6 месяцев 2020 года Турция резко снизила объемы импорта украинских орехов и откатилась с 1 места сразу на 4 место в рейтинге импортеров украинской плодово-ягодной продукции.

Читайте также: Украина уже не зависит от российского плодоовощного рынка

А вот поставки в Польшу, как отмечается, наоборот, выросли на 12% за год. Наиболее резко Польша увеличила импорт замороженной малины украинского производства — более чем в 2 раза. Кроме того, Польша тоже начала закупать в Украине ядро грецкого ореха.

Также отмечается продолжающийся рост поставок орехов и ягод в Германию, которая впервые поднялась на 3 место в рейтинге с $6,7 млн. При этом немецкие компании закупали в Украине грецкий орех (ядро), замороженную лесную ягоду, замороженную малину, замороженную землянику садовую, а также сухофрукты.

В то же время поставки украинских фруктов, ягод и орехов в Беларусь продолжали снижаться.

Напомним, в 2019 году Украина заняла 1 место в Европе и 2 место в мире (из 123 стран) по объемам экспорта в страны Европейского Союза органической продукции, поднявшись на две ступеньки в сравнении с предыдущим годом.