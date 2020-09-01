Всю киевскую градостроительную документацию перевели в электронный вид

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) перевел все градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года до 1 июля этого года, в электронный вид.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

"Первый этап диджитализации завершен! Департамент градостроительства и архитектуры КГГА перевел все градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года до 1 июля этого года, в электронный вид. За этот период было выдано: 3 643 градостроительные условия и ограничения и 2 161 строительный паспорт", — написал Юрий Таций.

Все эти документы можно будет просмотреть в открытом доступе на сайте градостроительного кадастра, который сейчас работает в режиме опытной эксплуатации.

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Замдиректора назвал преимущества использования этого ресурса для жителей Киева.

– возможность заказывать выписки из кадастра онлайн. Этот документ необходим для проектирования домов в Киеве. Сейчас для получения выписки необходимо подавать документы через Департамент, а после запуска такой функции на сайте можно будет делать это в электронном виде;

– получение справки о переименовании и наименовании улицы также онлайн. Сейчас эту функцию можно осуществлять исключительно через Департамент в печатном виде — на бумаге. Перевод этой услуги в электронную плоскость позволит киевлянам значительно экономить время;

– будет доступна карта Киева с важной для застройщика информацией: функциональное назначение территорий, объекты-памятники культурного наследия информации об ограничениях для нового строительства, планировочные ограничения по действующему Генплану, и еще с десяток разных слоев. Это позволит при планировании строительства учесть все детали, которые могут повлиять на проект застройки и территорию города.

– удобный в пользовании интерфейс сайта помогает, опять же, экономить время на поиске необходимых сервисов и информации, рассказал Таций.

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По его словам, в Департаменте уже работают над тем, чтобы оцифровать архитектурно-планировочные задания и проектные документы, выданные с 2002 года.

"Следующий этап, над которым мы уже работаем — инвентаризация и оцифровки архитектурно-планировочных заданий (АПЗ), а также проектных документов, выдавались еще с 2002 года. Надеюсь, что и дальше будем идти по плану, и то колоссальное количество документов, которое накопилось в Департаменте, сможем качественно и быстро перевести в удобную электронную форму", — отметил Таций.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация запустила официальный Telegram-канал КГГА, где обещает оперативно публиковать самые важные новости столицы.