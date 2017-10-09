Как металлурги компенсировали производство, потерянное на активах в оккупированном Донбассе

В феврале — апреле 2017 года из-за транспортной блокады Донбасса один за другим остановились четыре крупных металлургических предприятия Украины. Выплавка стали и чугуна сократилась более чем на 20%. Автоматически это отразилось на экспортной выручке металлургов. Однако ближе к осени негативную тенденцию удалось переломить. Delo.UA разбиралось, за счет чего это произошло.

По оперативным данным ОП "Укрметаллургпром", за 9 мес. 2017 года выплавка стали в Украине составила 15,76 млн тонн (-14% год к году), чугуна — 14,63 млн (-18% год к году), а производство проката — 13,47 млн (-16% год к году). Если же сравнивать показатели работы без учета предприятий, оставшихся на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса, то сокращение упомянутых показателей гораздо меньше — 3%, 4% и 5% соответственно.

Что более примечательно, в сентябре текущего года выплавка стали и чугуна оказалась выше, чем годом ранее.

Хотя годом ранее украинские собственники еще контролировали свои активы в ОРДЛО. Месячные показатели сентября также практически сравнялись с январскими — последним месяцем работы на экономику Украины Енакиевского МЗ, Донецксталь-МЗ (оба — Донецкая обл.) и Алчевского МК (Луганская обл.).

Как сообщает "Укрметаллургпром", в сентябре было произведено 1 854 тыс. тонн стали. Это на 1% больше показателя сентября-2016. И лишь на 3,1% меньше показателя января-2017. А с учетом того, что январь на 1 календарный день дольше сентября, то фактическая разница еще меньше.

За счет чего же удалось наверстать все то, что было упущено с марта по август? В первую очередь следует выделить работу Днепровского МК (Каменское), который в сентябре выплавил 225 тыс. тонн стали — это максимальный показатель за последние два года.

Также отметим работу мариупольских меткомбинатов группы "Метинвест". По данным информагентства "Интерфакс-Украина", ММК им. Ильича увеличил выплавку стали на 8,3% до 2,29 млн тонн, а "Азовсталь" — на 14,7% до 3,17 млн тонн.

Таких показателей удалось достичь, среди прочего, благодаря тому, что "Укрзализныця" улучшила транспортное сообщение с Мариуполем.

Но до показателей 2013-2014 годов действительно еще далеко. Это объясняется как сложностями с логистикой, так и реконструкцией сталеплавильного передела на ММК им. Ильича, где вместо мартеновских печей строят новую машину непрерывного литья заготовок.

А вот электросталеплавильный комплекс "Интерпайп-сталь" увеличил выплавку на фантастические 42% до 568 тыс. тонн. Но это показатель 8 месяцев. Данные за сентябрь пока еще не опубликованы, но вряд ли они существенно повлияют на изменение темпов прироста производства.

Другие электрометаллурги также нарастили выплавку стали. "Электросталь" (Курахово) — на 33,9% по итогам 8 месяцев. "Днепроспецсталь" (Запорожье) — на 10,5% за 9 мес. 2017 г. Вероятнее всего, это связано с улучшением поставок стального лома — основного сырья этих предприятий после увеличения экспортных пошлин. И, возможно, улучшением ценовой конъюнктуры.

К сожалению, крупнейший меткомбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" перестал публиковать ежемесячные данные о своей работе. В конце сентября во время визита журналиста Delo.UA на предприятие его представители сообщили, что конвертерный цех загружен на 100%.

Источник: ОП "Укрметаллургпром"

Что касается чугуна, то здесь потери украинской металлургии от транспортной блокады Донбасса должны были быть более заметны. Ведь в Донецке работал завод "Донецксталь"-МЗ", который производил только товарный чугун — до 100 тыс. тонн в месяц. Он остановился в феврале текущего года. Также простаивали доменные печи Енакиевского метзавода и Алчевского меткомбината.

Первым двум предприятиям удалось частично возобновить деятельность и сейчас они работают на благо т. н. "ДНР". Меткомбинат в Алчевске все также простаивает.

Однако и по этому товару удалось компенсировать потери. В первую очередь за счет уже упомянутого Днепровского МК, который, по некоторым косвенным признакам, фактически находится в совместном управлении корпорации "ИСД" и группы "Метинвест". В сентябре выплавка чугуна здесь достигла 219 тыс. тонн. Хотя в целом за 9 мес. производство этого продукта в Каменском сократилось более чем на 50% из-за простоя меткомбината в апреле-июле текущего года.

За первые три квартала 2017 г. увеличили выплавку чугуна мариупольские ММК им. Ильича и "Азовсталь" — на 5,7% и 16,6% соответственно. А вот "Запорожсталь" пока отстает от показателей 2016 г. из-за масштабной реконструкции доменной печи № 3 в первом полугодии текущего года. Также незначительно уменьшил выплавку чугуна "ЕВРАЗ Днепровский МЗ".

Источник: ОП "Укрметаллургпром"

По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) в январе 2017 года 1 тонна стальной квадратной заготовки в странах Ближнего Востока (один из основных рынков сбыта для украинских металлургов) стоила $415-425 на условиях cfr. В августе-2016 ценовые котировки были еще ниже.

В начале осени стоимость квадрата в странах Ближнего Востока на условиях cfr увеличились до $520-540 за 1 тонну. Подобный рост цен зафиксирован и по другим товарным группам. То есть уже в сентябре металлургия Украины за счет более эффективного использования имеющихся мощностей и возвращения объемов выплавки до уровня января-2017 сможет увеличить экспортную выручку на 20-25% по сравнению с началом года. И приблизительно на треть год к году.

Впрочем, набранный темп может замедлиться, а производственные показатели сократиться. По данным Delo.UA, некоторые основные производственные агрегаты основного драйвера положительных изменений — Днепровского МК — нуждаются в капитальном ремонте и, следовательно, вынужденной остановке.