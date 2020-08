Вышел новый выпуск журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", посвященный устойчивому бизнесу

Бизнес/медиа бюро еkonomika+ выпустило специальный номер журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" об устойчивом бизнесе в Украине.

Первой темой выпуска стала подборка лучших проектов корпоративной социальной ответственности. Мировой тренд бизнеса — ответственность, благополучие сотрудников и экологичное производство. Вы узнаете, как это реализуется в украинских реалиях и внедрение каких принципов КСО помогает увеличить ценность бизнеса для клиентов, инвесторов и окружающей среды.

Лучшей программой КСО редколлегия журнала назвала образовательный проект Master of Public Administration (MPA). Цель проекта — подготовка качественного кадрового резерва для местных органов власти. За основу взята аккредитованная программа MPA, адаптированная под нужды украинских городов. Инициатором проекта стал муниципалитет Мариуполя, а поддержал крупнейший игрок металлургического рынка — компания "Метинвест".

Вторая тема номера — кейсы о том, как компании выстраивают бренд работодателя: управляют человеческим капиталом, развивают, обучают и мотивируют персонал. HR-директора расскажут о своем опыте формирования эффективных команд и о новых компетенциях сотрудников.

Также в журнале опубликован рейтинг лучших HRD. ТОП-30 формировался из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).

Эксперты оценивали кандидатов по следующим критериям:

• корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций);

• корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала);

• КСО (качество социальных программ в области HR, полезность для общества);

• инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).

Больше всего в рейтинге представителей сферы ритейла, IT и FMCG. Вот первая пятерка лидеров голосования:

1. Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию компании ДТЭК.

2. Наталья Тиморина, директор по персоналу "McDonald"s Украина".

3. Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации компании "Киевстар".

4. Наталья Горбенко, Global Head of Talent Management & Development; Global HR BP for banking and Capital Markets Industry Luxoft.

5. Сергей Береснев, директор департамента по работе с персоналом Eldorado.

С результатами голосования можно ознакомиться на сайте Delo.ua. Лучшие HRD будут награждены на HR Wisdom Summit.

В новом выпуске "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" также представлен рейтинг "Лучшие бренды работодателей", который составлялся из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).

В лонг-лист вошло более 140 компаний. Эксперты и редколлегия оценивали позиционирование компании на рынке труда, продвижение привлекательного образа работодателя. Редколлегия при оценке также учитывала репутацию компании, финансовую платежеспособность, программы социальной ответственности, наличие образовательных программ для развития сотрудников.

В первую пятерку компаний-лидеров голосования вошли:

1. Киевстар;

2. Метинвест;

3. Фармак;

4. ДТЭК;

5. Астарта-Киев.

Результаты голосования доступны на сайте Delo.ua.

Третья тема выпуска — крупнейшие налогоплательщики страны. Редакция подготовила рейтинг налогоплательщиков и рассказывает об их значимых проектах.

Напомним, еkonomika+ — многопрофильное бизнес/медиа бюро, которое специализируется на решении задач в медиа и организации бизнес-ивентов. В активе компании онлайн-ресурсы mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также ежеквартальный деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Среди ежегодных ивентов Business Wisdom Summit, GET Business Festival, SHE Congress, MRKTNG марафон.

Издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" специализируется на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов и анализ экономических результатов компаний-участниц. Каждый номер состоит из трех ключевых блоков, объединенных общей концепцией. Это главное издание для тех, кто принимает решения.

Приобрести свежий выпуск "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" можно на сайте kniga.biz.ua, в точках "Киевпост", а также в отелях.