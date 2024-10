WE MUST BE THE CHANGE. В Києві пройде третій Український будівельний конгрес: ключова подія для індустрії

Захід стане майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором. Під час заходу буде створено Протокол ІІІ-го Українського будівельного конгресу на основі піднятих тем, визначених тез та фіналізаціїї обговорення панельних дискусій.

14 листопада 2024 року в Києві, в КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а), відбудеться одна з найочікуваніших подій для будівельної галузі України — ІІІ-й Український будівельний конгрес. Цьогорічна головна тема заходу — WE MUST THE CHANGE — покликана привернути увагу до необхідності глобальних змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва.

Над плануванням та реалізацією відбудови України вже зараз працюють як іноземні партнери, так і українська влада, девелопери, будівельники та архітектори. Але на жаль, наразі серед всіх учасників процесу немає чітко сформульованої консолідованої візії, базових принципів, спільного бачення співпраці та взаємодії. Це стало тригером для появи ідеї формування низки тез та фіналізації порад від спікерів у Протоколі ІІІ-го Українського будівельного конгресу.

Програма заходу складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків.

Організатори вже оголосили перелік тем, які будуть обговорені в рамках івенту, результати та висновки з яких ляжуть в основу Формули відбудови України.

Серед них:

· Нестача кадрів та робочої сили в Україні: вплив на економіку, основні проблеми та шляхи вирішення.

· Безбар'єрність та інклюзивність: ключові аспекти для повноцінного розвитку України.

· Вплив державних програм єОселя та єВідновлення на розвиток будівельної галузі.

· Інженерні аспекти створення безпечних та ефективних укриттів: сучасні технології та інновації.

· Індустріальні парки: зміцнення економіки завдяки сильним виробникам.

"Конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні краще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – коментує організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

Для обговорення тем та висловлюванні думок щодо змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва запрошені: Олексій Кулеба - Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України, Жолнович Оксана - Міністр соціальної політики України, Ігор Гуда - Засновник Креатор-Буд, Борис Голденштейн – засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING, Андрій Вавриш - Засновник компанії Saga Development, Анна Лаєвська - Комерційна дректорка "Intergal-Bud", Олександр Лахтіонов - Засновник та СЕО компанії RITM Group, експерт із розвитку девелоперських та інвестиційних програм., Дмитро Ковальчук - Власник і СЕО Alterra Group, девелопер Formatsia.Lviv, Віталій Мельник - Віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Марк Кестельбойм - CEO Well – Being contech, Budova, Дмітрієва Олена - Перший заступник Голови правління Глобус Банку, Малахова Валерія - Директор департаменту роздрібного бізнесу АТ "Ощадбанк", Ерік Найман - Засновник HUG`S, Андрій Длігач - д.е.н., Голова Advanter Group, Голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України. Засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD, Григорій Кукуруза - економіст Ukraine Economic Outlook, Наталія Заболотна - CEO & Founder MALEVYCH GROUP першої компанії з продажу нерухомості й мистецтва, співзасновниця та кураторка Art Ukraine Gallery - найбільшої в Україні благодійної галереї сучасного мистецтва, Ярема Дуль - Керівник проєкту "Безбар'єрна залізниця" Укрзалізниця, Дмитро Карпіловський - Засновник УкрІнвестКлуб та інші.

Участь в Український будівельному конгресі також можуть взяти й інші представники будівельної галузі з усієї України. Вхід безплатний за попередньою реєстрацією на сайті організатора, який залишає за собою право відмовити в участі.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті www.ubc-ua.info