Україна готується до впровадження Європейської професійної карти: чому це важливо

Кабмін затвердив план заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти. Зокрема, планом заходів передбачено розробку законопроекту про регульовані професії. Це спростить українським фахівцям доступ до ринку праці країн-членів ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності", — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

В країнах Європейського союзу регулюється кілька сотень професій, а такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор суворо регулюються. Інші регулюються на національному рівні країн.

Впровадження Європейської професійної карти та функціонування в Україні системи взаємного визнання професійних кваліфікацій забезпечить застосування узгоджених, сумісних механізмів визнання. Це знчно спростить доступ українським фахівцям до ринку праці в ЄС.

Що таке Європейська професійна карта?

Європейська професійна карта – це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у державі-члені ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі. Документ засвідчує визнання професійної кваліфікації для постійного проживання в державі, де працює людина. Європейська професійна карта має на меті сприяти вільному пересуванню спеціалістів у ЄС та Європейській економічній зоні (ЄЕЗ).

Нагадаємо, у 2025 році 9083 українці скористалися унікальною можливістю здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості України.