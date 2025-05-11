Украина готовится к внедрению Европейской профессиональной карты: почему это важно

Кабмин утвердил план мер по подготовке к внедрению Европейской профессиональной карты. В частности, планом мероприятий предусмотрена разработка законопроекта о регулируемых профессиях. Это упростит украинским специалистам доступ на рынок труда стран-членов ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Введение Европейской профессиональной карты упростит процесс признания профессиональных квалификаций, облегчит мобильность украинских работников и будет способствовать росту экономической эффективности", — пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В странах Европейского союза регулируется несколько сот профессий, а такие как врач, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архитектор строго регулируются. Остальные регулируются на национальном уровне стран.

Внедрение Европейской профессиональной карты и функционирования в Украине системы взаимного признания профессиональных квалификаций обеспечит применение согласованных совместимых механизмов признания. Это значительно упростит доступ украинским специалистам к рынку труда в ЕС.

Что такое Европейская профессиональная карта?

Европейская профессиональная карта – это электронный сертификат, подтверждающий, что специалист отвечает всем необходимым условиям для предоставления услуг в государстве-члене ведения деятельности на временной или постоянной основе . Документ свидетельствует о признании профессиональной квалификации для постоянного проживания в государстве , где работает человек. Целью Европейской профессиональной карты является содействие свободному передвижению специалистов в ЕС и Европейской экономической зоне ( ЕЭС ) .

Напомним, в 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью обрести новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости Украины.