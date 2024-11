WE MUST BE THE CHANGE. В Києві пройшов ІІІ-й Український будівельний конгрес: ключова подія для будівельної індустрії України

Захід став майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором.

14 листопада 2024 року в Києві, в КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а), відбулась одна з найочікуваніших подій для будівельної галузі України — ІІІ-й Український будівельний конгрес. Цьогорічна головна тема заходу — WE MUST THE CHANGE — покликана привернути увагу до необхідності глобальних змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва.

В цей день в одному місці зареєструвалось понад 6322 гостя: представники влади, представники банківської системи, керівників українських компаній, архітекторів, дизайнерів, девелоперів, забудовників та представники ЗМІ.

Під час заходу пройшли:

1. Понад 25 дискусійних панелей у 9-ти залах.

2. Збір від Благодійного фонду "Крила архітекторів" для бригади БУРЕВІЙ на FPV дронів-камікадзе.

3. Аналітика від Григорія Кукурузи, економіста Ukraine Economic Outlook, на тему "Економіка та бізнес України 2024–2025".

4. Інсталяція предметного дизайну з кураторками: Лариса Цибіна, дослідниця дизайну та ідеологиня ДВРЗ Design Days, та Наталія Заболотна, засновниця Malevych Group, першої агенції з продажу нерухомості і мистецтва.

5. Виставка "Верифікованих інвестиційних проєктів".

6. Конгрес в Конгресі СФНМ (Спілка фахівців з нерухомого майна України) на теми: Рієлторська послуга та її наповнення, Управління ризиками при операціях з нерухомістю, Як говорити з клієнтом однією мовою. Клієнти за типом сприйняття.

7. 1-й Форум виробників теплотехніки.

8. Зйомки ексклюзивного випуску соціально-благодійного проєкту "Корисна пʼятниця: Designer‘s Talks".

Для обговорення тем та висловлюванні думок щодо змін в індустрії та підходах до сучасного будівництва запрошені: Наталія Козловська - заступниця Міністра розвитку громад та територій України, Ігор Гуда - засновник Креатор-Буд, Борис Голденштейн – засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING, Андрій Вавриш - засновник компанії Saga Development, Анна Лаєвська - комерційна дректорка "Intergal-Bud", Олександр Лахтіонов - засновник та СЕО компанії RITM Group, експерт із розвитку девелоперських та інвестиційних програм, Дмитро Ковальчук - власник і СЕО Alterra Group, девелопер Formatsia.Lviv, Віталій Мельник - віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Марк Кестельбойм - CEO Well – Being contech, Budova, Дмітрієва Олена - перший заступник голови правління Глобус Банку, Малахова Валерія - директор департаменту роздрібного бізнесу АТ "Ощадбанк", Ерік Найман - засновник HUG`S, Андрій Длігач - д.е.н., голова Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD, Григорій Кукуруза - економіст Ukraine Economic Outlook, Наталія Заболотна - CEO & Founder MALEVYCH GROUP першої компанії з продажу нерухомості й мистецтва, співзасновниця та кураторка Art Ukraine Gallery - найбільшої в Україні благодійної галереї сучасного мистецтва, Ярема Дуль - керівник проєкту "Безбар'єрна залізниця", Укрзалізниця, Дмитро Карпіловський - засновник УкрІнвестКлуб та інші.

В центральній залі були представлені живопис та скульптурна інсталяція знаменитого українського митця Віктора Сидоренка.

Нас оточували картини з двох його проектів "Ідея світла" та "Лексикон".

Особливе місце було відведене інсталяції скульптур на головній сцені форуму. Проект Віктора Сидоренка "Деперсоналізація" присвячений дослідженню форми поведінки соціальних мас крізь призму погляду основоположника супрематизму Казимира Малевича.

Авторська інсталяція у вигляді скульптурних об’єктів - різнокольорових чоловічих клонів, які втручаються в наш повсякденний простір: вони спостерігають та попереджають нас.

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Ексклюзивний партнер: RITM Group

Генеральний медіа партнер: Interfax Україна, Europa Plus

Партнери заходу – за посиланням.

Організатори: Організаційний комітет Українського будівельного конгресу

Дякуємо всім, хто долучився до цього надзвичайного конгресу! Спільними зусиллями ми будуємо майбутнє України разом!