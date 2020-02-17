Wizz Air увеличил количество ежедневных рейсов из Киева в Берлин

Wizz Air с 1 мая начнет летать из Киева в Берлин два раза в день, увеличив общую частоту полетов в летнем расписании с семи до 12 в неделю, сообщает avianews.com.

По информации издания, по два рейса в день авиаперевозчик будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылеты из Киева и Берлина в эти дни запланированы на утреннее и вечернее время.

В результате жители обоих городов смогут совершать однодневные поездки, проводя полный рабочий или выходной день в столице Украины или Германии.

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Увеличение частоты полетов совпало по времени с закрытием маршрута "Киев — Франкфурт", полеты по которому Wizz Air прекратит с 30 апреля.

Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы предлагать пассажирам самые низкие цены на наиболее популярные направления. Авиакомпания оптимизирует маршрутную сеть в соответствии со спросом, чтобы дополнительные ресурсы использовать для обслуживания других рейсов — сообщили в авиакомпании.

Кроме Wizz Air, который обслуживается в берлинском аэропорту Шенефельд, полеты на линии "Киев — Берлин" также выполняют МАУ и Ryanair. Украинская авиакомпания использует аэропорт Тегель, Ryanair — аэропорт Шенефельд.

Напомним, с 26 марта венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приостанавливает выполнение рейсов из аэропорта "Одесса" в связи с ремонтом в аэропорту.