За время карантина продажи эконом-жилья в Киеве упали на 90% — эксперт

По итогам двух месяцев карантина, наибольшее снижение продаж в Киеве наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.

Об этом заявил руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров.

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По его словам, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.

"Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке — в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательней к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе", — рассказал эксперт.

Изаров отметил, что в более 70% всех строящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы.

"Объекты эконом-класса оказались наиболее рисковыми для инвестиций, так как их строительство ведется преимущественно за счет средств покупателей, а при резком снижении покупательской активности, застройщики были вынуждены приостановить строительные работы", — считает он.

Кроме этого, на фоне снижения продаж существенно обострилась борьба за покупателя: так многие компании, чтобы сохранить или снизить резкое сокращение сделок, предприняли ряд мер, в частности предлагая инвесторам приобрести квартиру по наиболее выгодным ценам — по фиксированному курсу 24,8 — 25,5 грн за доллар.

Вместе с тем, как рассказал эксперт, эффективность таких шагов была не очень высокой: количество сделок по акционным ценам в среднем не превысило 10% от всего объема продаж в период карантина.

"По большому счету акции застройщиков в период карантина стали вынужденным антикризисным маркетинговым ходом для привлечения внимания к строящемуся объекту, не рассчитывая на активные продажи. Кроме этого, акционные предложения использовались, как дополнительная возможность информирования потенциальных покупателей о том, что строительство объекта идет по намеченному графику. Практически все игроки рынка, продолжавшие строительство, внедрили подобные акции", — пояснил он.

Изаров также обратил внимание на то, что снижение покупательской активности на фоне приостановки строительства до 50% всех объектов позволили несколько сбалансировать соотношение между спросом и предложением.

"Если на начало марта разрыв между спросом и предложением достигал 40%, то на фоне снижения темпов строительства и связанных с этим весомых репутационных потерь некоторых застройщиков, разница между спросом и предложением сократилась до 25-30%", — сообщил эксперт.

По его мнению, начиная с конца июня, рынок может существенно оживиться: в этот период ожидается постепенный рост продаж (преимущественно за счет накопившегося отложенного спроса) на 3-5% во второй половине июля и на 5-7% в августе.

При этом, как считает Изаров, покупательские предпочтения будут сконцентрированы в основном на объектах новых востребованных форматов с высокой ликвидностью, таких как многофункциональные комплексы, объекты формата live-work-play и другие.

"До 80% всех продаж будут приходится на жилые комплексы повышенной комфортности и функциональности, которые дают возможность покупателю не только приобрести качественную квартиру в современном жилом комплексе с развитой и функциональной инфраструктурой, а еще и использовать покупку, как способ сохранения и приумножения капитала. На сегодняшний день покупка квартиры в таких объектах на начальном этапе строительства и до момента ввода в эксплуатацию прогнозируемо может вырасти в цене до 50%. Первичному рынку сейчас, как никогда, нужна внешняя стабильность, что станет стимулом для потенциальных покупателей вернуться на рынок. Именно покупатель является двигателем рынка строительства жилья: активизация продаж позволит застройщикам не просто завершить строительство начатых ЖК, а и вывести на рынок новые проекты", — подытожил Изаров.

Напомним, по утверждению аналитиков, цены на первичном рынке жилья Киева в ближайшее время повышаться не будут, а даже наоборот — немного падать, а вот растет спрос лишь на аренду загородных домов, где люди предпочитают провести карантин.