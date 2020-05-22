Квартиры в дешевых новостройках могут подорожать из-за новых требований к стройматериалам

20 мая Верховная Рада проголосовала в первом чтении за имплементацию 305-го регламента ЕС по строительной продукции.

Как сообщает UBR, новые стандарты охватят все материалы, начиная с качества кабеля и заканчивая цементом и окнами. Также теперь предусматривается ответственность за продажу подделок.

Принятие документа было одним из требований ассоциации Украина — ЕС.

Издание отмечает, что документ не только вводит декларирование показателей продукции производителем, обеспечивает возможность контроля за качеством и происхождением, но и устанавливает обязанности всех участников цепочки поставки продукции.

"Станет значительно легче не только отследить появление фальсификата на рынке, но и появится возможность заблокировать распространение опасной или нелегальной продукции и найти виновного в распространении такой продукции", — рассказала UBR.ua замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В UBR подчеркнули, что проблема фальсификата в строительной сфере остро стоит не только в Украине, но и во многих странах мира. В целом доля строительной продукции на мировом рынке, не соответствующей стандартам, оценивается в 5-7%.

При этом, в Украине ситуация значительно хуже. Официальной статистики по уровню фальсификата нет из-за отсутствия действенного рыночного надзора, но экспертная оценка профильных ассоциаций и производителей говорит о средней доле контрафактной продукции в 20-25%.

По отдельным категориям товаров ситуация еще плачевней. Например, в сегментах кабельной продукции — ее оценивают на уровне 70%, оконной — 70%, цементной — 30%.

Еще начиная с 2011 года Украина начала переходить от советских стандартов к европейским.

К рынку стройматериалов добрались только в 2018 году, когда была отменена обязательная сертификация строительной продукции, ведь планировалось принять европейские правила как раз через имплементацию положений 305 регламента.

С тех пор рынок фактически остался без контроля за фальсификатом и опасной продукцией.

Украинцы получили ситуацию, когда уровень фальсификата в отдельных отраслях достиг катастрофических значений, говорят эксперты.

В качестве примера они приводят ситуацию на рынке энергоэффективных оконных систем. Специалисты рынка отмечают, что из-за отсутствия рыночного контроля распространенным случаем фальсификации является продажа простых оконных систем под видом энергоэффективных.

"Даже отладили схему компенсации через государственную систему "Теплые кредиты", где компенсируют расходы на любые оконные системы, а не только энергоэффективные. Потери бюджета из-за манипулирования оценивают в пределах 25-30% от общей стоимости компенсированных оконных систем по правительственной программе — из-за разницы в цене энергоэффективних и обычных систем", — говорит Елена Шуляк.

Проблема фальсифицированной, некачественной, но иногда и просто опасной строительной продукции остро стоит перед простыми потребителями, а также малым и средним бизнесом.

Именно эти сегменты являются наиболее уязвимыми, поскольку покупают материалы через розничные сети, на стихийном рынке или у неофициальных поставщиков малыми партиями.

Крупные застройщики для уменьшения расходов все же преимущественно работают с производителями и имеют возможность покупать качественную продукцию оптом.

Издание выделяет два вида стройпродукции, которую можно считать фалисификатом:

Это так называемая "неучтенка" — качество продукции высокое, но реализуется она "не совсем" легально;

Низкокачественная подделка.

На первичном рынке фальсификат представлен именно "неучтенкой". В регионах же, по разным оценкам, — это больше "самопальная" продукция местного производства.

"Крупные застройщики, реализующие качественное жилье и дорожащие собственной репутацией, очень внимательно следят за качеством строительных материалов, понимая, что люди платят именно за качество", — отметил в беседе с UBR.ua руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По словам застройщиков, принятие новых требований существенно не скажется на стоимости жилья, если только сами производители не решат, якобы сыграть на "сертифицикации" собственной продукции.

"По моим подсчетам, только в чуть больше 15% строящихся объектов (в основном, это объекты эконом-класса) на стадии строительства 6-12 месяцев, себестоимость строительства может вырасти минимум на 5%. Но в сложившейся конъюнктуре, вряд ли застройщики такого типа жилья прибегнут к пересмотру своих ценников: ведь при минимальном спросе на объекты эконом-класса рост цен не будет абсолютно ничем не мотивирован", — добавил Александр Изаров.

Принятый законопроект, с одной стороны, дает возможность хорошему застройщику строить качественно, а с другой — покупатель получает дополнительную уверенность в собственном сделанном выборе того или иного ЖК.

Кроме того, после окончательного принятия закон должен позитивно сказаться и на деятельности отечественных производителей стройматериалов.

Благодаря новым требованиям, у них появляется реальная мотивация улучшить качество своей продукции, чтобы потенциально выйти на европейский рынок.

На сегодняшний день отечественные стройматериалы (прежде всего бетон и кирпич) получают возможность конкурировать с импортными аналогами не только по качеству, а еще и по цене.

"Большинство производителей цемента, окон, кабеля уже адаптировались под новые правила. У них цена вряд ли изменится. Остальные стройматериалы будут зависеть преимущественно от спроса", — говорит Александр Изаров.

Что касается розницы (для ремонтов квартир и домов), то вполне возможно, что ряд производителей могут увеличить цены на свою уже сертифицированную продукцию, считают эксперты. Но в большинстве случаев они будут опираться именно на существующий спрос.

В проектах, где застройщики предлагают квартиры с уже готовым ремонтом, то на сегодняшний день качество ремонта от застройщика находится на приемлемом уровне, считают застройщики.

"До идеала, конечно, еще далеко, но за счет оптовых цен на стройпродукцию и работы, покупатель получает возможность сэкономить до 2/3 затрат на ремонт. Сегодня стоимость ремонта от застройщика составляет в среднем $100/м2. Самостоятельно же по таким ценам провести ремонт в квартирах будет нереально", — отмечает Александр Изаров.

Сами застройщики зачастую неохотно говорят о качестве используемых стройматериалов. Это понятно: ведь из-за не очень высокой прибыльности жилищного строительства, каждая компания, по возможности, старается снизить сметную стоимость строительства.

"Объяснение поиска более дешевых стройматериалов до цинизма простое: на сегодняшний день в среднем по рынку прибыль застройщиков составляет 25-30%, а с разбивкой на цикл строительства (около 2 лет), рентабельность не превышает 15%", — отметила директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.

Также стоит упомянуть, что после сдачи жилого дома в эксплуатацию, он уже не принадлежит застройщику. Другими словами, снижение затрат на строительство для многих компаний могло стать дополнительным источником получения прибыли.

По прикидкам строителей, сейчас, например, в Киеве только чуть более 50% от всего строящегося жилья стоит считать качественным именно с позиции используемых строительных материалов.

"Цена на объекты категории "комфорт-плюс" и выше изначально на 20-40% выше, чем, скажем на объекты эконом-класса. И повышение себестоимости таких объектов неразрывно связана с качеством стройматериалов. Вероятность использования фальсифицированной продукции в объектах дешевого формата в разы выше", — говорит Анжелика Саакян.

Напомним, по утверждению аналитиков, цены на первичном рынке жилья Киева в ближайшее время повышаться не будут, а даже наоборот — немного падать, а вот растет спрос лишь на аренду загородных домов, где люди предпочитают провести карантин