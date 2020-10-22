Запуск Дія Сity удвоит количество рабочих мест в IT-индустрии — СМИ

Запуск проекта Министерства цифровой трансформации Дія Сity, представляющего собой специальный правовой режим для IT-игроков со всего мира, позволит в течение пяти лет удвоить количество занятых в IT-индустрии, до 450 тысяч человек. Кроме того, валютные поступления от IT возрастут за этот же временной промежуток с $6 млрд до $12 млрд.

Об этом говорится в статье на "Цензор.нет".

"Министерство цифровой трансформации, воплотило в Дія City систему, которая поможет создать в Украине Кремниевую долину и гордиться национальным IT-продуктом дома. По прогнозам специалистов, объем рынка IT в Украине вырастет с 6 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов, за пять лет количество рабочих мест в отрасли увеличится до 450 000", — говорится в материале.

Для внедрения Дія City Верховная Рада должна принять ряд законопроектов, предусматривающих налоговые стимулы, либерализацию трудового законодательства и защиту компаний от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Министерство цифровой трансформации ожидает, что необходимые законопроекты будут приняты до конца 2020 года.

Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации, отмечает, что Дія City призвана создать комфортные условия для работы IT-компаний и возможности самореализации для профильных специалистов в Украине.

"Именно поэтому мы работаем над Дія City, которая позволит специалистам работать в компаниях-мечты, не выезжая из страны. Хочешь работать в известной технологической компании? Так делай это в Украине. Мы создаем условия, при которых и эти компании смогут быть успешно представленными в нашей стране", — приводит автор материала слова Александра Борнякова.

При этом резидентство в Дія City не станет обязательным, добровольный выбор останется за каждой компанией. Однако для будущих резидентов Дія City сможет облегчить задачи капитализации бизнеса, обеспечить поддержку на государственном уровне и облегчить другие аспекты работы.

Напомним, в начале сентября Минцифры объявило о начале создания Дія.City для развития IT-индустрии в Украине.