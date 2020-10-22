IT и Телеком 9 минут назад

Запуск Дія Сity удвоит количество рабочих мест в IT-индустрии — СМИ

Проект должен позволить специалистам работать в компаниях-мечты, не выезжая из страны

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Запуск проекта Министерства цифровой трансформации Дія Сity, представляющего собой специальный правовой режим для IT-игроков со всего мира, позволит в течение пяти лет удвоить количество занятых в IT-индустрии, до 450 тысяч человек. Кроме того, валютные поступления от IT возрастут за этот же временной промежуток с $6 млрд до $12 млрд.

Об этом говорится в статье на "Цензор.нет".

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"Министерство цифровой трансформации, воплотило в Дія City систему, которая поможет создать в Украине Кремниевую долину и гордиться национальным IT-продуктом дома. По прогнозам специалистов, объем рынка IT в Украине вырастет с 6 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов, за пять лет количество рабочих мест в отрасли увеличится до 450 000", — говорится в материале.

Для внедрения Дія City Верховная Рада должна принять ряд законопроектов, предусматривающих налоговые стимулы, либерализацию трудового законодательства и защиту компаний от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Министерство цифровой трансформации ожидает, что необходимые законопроекты будут приняты до конца 2020 года.

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Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации, отмечает, что Дія City призвана создать комфортные условия для работы IT-компаний и возможности самореализации для профильных специалистов в Украине.

"Именно поэтому мы работаем над Дія City, которая позволит специалистам работать в компаниях-мечты, не выезжая из страны. Хочешь работать в известной технологической компании? Так делай это в Украине. Мы создаем условия, при которых и эти компании смогут быть успешно представленными в нашей стране", — приводит автор материала слова Александра Борнякова.

При этом резидентство в Дія City не станет обязательным, добровольный выбор останется за каждой компанией. Однако для будущих резидентов Дія City сможет облегчить задачи капитализации бизнеса, обеспечить поддержку на государственном уровне и облегчить другие аспекты работы.

Напомним, в начале сентября Минцифры объявило о начале создания Дія.City для развития IT-индустрии в Украине.

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