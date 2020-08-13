Заради безпеки купівлі в інтернеті: бізнес пропонує створити додаток "Споживач+"

Бізнес пропонує створити додаток "Споживач+" на базі державного веб-порталу електронних послуг "Дія", щоб споживач мав можливість більш ефективно захищати свої права. Про це йшлося під час онлайн круглого столу Європейської Бізнес Асоціації 12 серпня 2020 року, що стосувався покращення можливостей захисту прав споживачів онлайн.

Зокрема, під час заходу представники індустрії побутової техніки та електроніки презентували концепцію "Споживач+" від бізнесу щодо того, як за допомогою цифрових технологій бізнесу можна більш якісно надавати послуги покупцям та ефективніше захищати права споживачів.

За словами менеджера Комітету побутової електротехніки Асоціації Вікторії Куликової, на сьогодні в Україні існує величезна кількість неврегульованих проблем у сфері захисту прав онлайн покупців, наприклад, недотримання багатьма інтернет-магазинами вимог законодавства щодо надання інформації, яка б дала змогу їх ідентифікувати.

За оцінками експертів, майже у 80% сайтів інтернет-магазинів відсутні будь-які реквізити для ідентифікації суб‎'єкта електронної комерції. В результаті, підприємців, які стоять за такими магазинами майже неможливо знайти та, у разі необхідності, притягнути до відповідальності.

Свого часу представники Держпродспоживслужби наводили невтішну статистику, що з усіх скарг, що стосувались покупок, зроблених в інтернет-магазинах, вони змогли розглянути лише близько 1%. Така безкарність призводить до того, що саме через інтернет продається багато контрафактних (підроблених) або нелегально ввезених товарів, які можуть становити небезпеку для життя та здоров‎'я споживачів.

"У той же час, розвиток сучасних технологій та державний курс на діджиталізацію відкривають нові можливості не лише для створення цивілізованих умов електронної торгівлі, але й для суттєвого покращення якості послуг, що надаються виробниками, продавцями та сервісними центрами споживачам", — акцентувала Вікторія Куликова.



В рамках запуску "Споживач+" бізнес запропонував запровадити додатковий факультативний інструмент для підтвердження виконання інтернет-магазинами вимог статті 7 закону "Про електронну комерцію". Йдеться про розміщення бізнесом (суб‎'єктами електронної торгівлі) інформації щодо офіційної юридичної назви, адреси реєстрації тощо у себе на сайті.

Адже зараз, навіть якщо інформація про магазин розміщена, пересічний споживач фактично не має можливості перевірити її достовірність. Так, за оцінками експертів Комітету, понад 30% сайтів інтернет-магазинів не мають інформації щодо фактичного місця розташування або зазначають завідомо недостовірну інформацію.

Бізнес вважає, що функцією держави є створення цивілізованих умов для ведення електронної торгівлі та забезпечення дієвого захисту прав онлайн споживачів.

"Вже сьогодні Україна займає друге місце в Європі за темпами зростання ринку електронної комерції. Об‎'єм продажу товарів та послуг в мережі Інтернет в 2020 році прогнозується на рівні 87,2 млрд грн. Для цивілізованого розвитку діджиталізації слід негайно імплементувати в законодавство України європейську модель регулювання Інтернет простору з чітким регламентуванням здійснення торгівлі в мережі Інтернет", — підкреслив юридичний радник Комітету побутової електротехніки Асоціації та старший партнер юридичної компанії Dega Костянтин Гамкрелідзе.

"Додаток "Споживач+" надасть можливість зацікавленим імпортерам, інтернет магазинам та сервісним центрам добровільно реєструватись в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг порталу "Дія" та отримувати унікальний електронний ідентифікатор. Його наявність на сторінці інтернет магазину для споживача буде запорукою того, що за таким продавцем стоїть добросовісний суб‎'єкт господарювання, який надав свої достовірні данні в систему "Дія" і у разі виникнення у споживача проблем з товаром буде готовий прийти на допомогу", — пояснив керівник юридичного департаменту компанії Samsung Electronics Євген Школа.

Окрім можливостей для добровільної реєстрації, модуль "Споживач+" зможе надавати ряд інших опцій для бізнесу, державних органів та споживачів. Так, у бізнесу, згідно із запропонованою концепцією, має бути можливість підключати та використовувати додаткові опції системи, як-то: реєстрація філій, взаємодія зі службами доставки, блок актуальних рекламних пропозицій, перевірка серійних номерів імпортованої продукції, відображення офіційних моделей та виявлених на ринку неофіційних моделей, тренінг ремонту приладу та електронний гарантійний талон, тощо.

Також спільнота пропонує надати перевіряючим органам можливість реєструватись в системі та швидко отримувати цікаву для них інформацію, наприклад, щодо виявлених на ринку неофіційних або контрафактних моделей, які не відповідають вимогам законодавства, тощо.

Водночас, створити в додатку куточок споживача з актуальною інформацією та посиланнями на закони у сфері захисту прав споживачів, шаблонами скарг, необхідними контактами. Так, через додаток "Дія" споживач зможе швидко перейти по посиланню на сайти виробників з можливістю перевірити ту чи іншу модель, отримати електронний гарантійний талон чи перелік найближчих авторизованих сервісних центів з інформацією щодо розкладу їх роботи, контактів, тощо.

У Європейській Бізнес Асоціації висловили сподівання, що влада розгляне пропозицію "Споживач+" від бізнесу і спільно вдасться створити ефективний інструмент для покращення захисту прав споживачів та навести лад на ринку електронної комерції.