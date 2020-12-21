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АПК 50 минут назад

Затраты на производство продукции АПК за пять лет в Украине возросли на 80%

Наибольший прирост затрат наблюдался в 2017 году: по сравнению с показателями 2016 года расходы на растениеводство возросли на 63%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С 2015 по 2019 годы включительно затраты на производство продукции растениеводства в Украине увеличились на 80%.

Как сообщает "АгроПравда" со ссылкой на данные Государственной службы статистики, объем общих затрат на производство продукции растениеводства в Украине с 2015 до 2018 годы включительно увеличивался со 156,3 млрд грн до 302,8 млрд грн.

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При этом, ежегодный прирост затрат в среднем составил 27%.

В то же время, наибольший прирост затрат наблюдался в 2017 году: по сравнению с показателями 2016 года, расходы на растениеводство возросли на 63%.

В 2019 году общие затраты на производство продукции растениеводства снизились относительно 2018 года на 7% — до 281,4 млрд грн.

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Таким образом, в целом за пять лет — с 2015 по 2019 годы — эти затраты увеличились на 80%.

По информации издания, аналогичная тенденция прослеживалась и в динамике изменения объема материальных затрат, вошедших в себестоимость продукции растениеводства.

Отличие состоит лишь в том, что материальные затраты в прошлом году остались на уровне предыдущего года (153,1 млрд грн), но по отношению к 2015 году — выросли на 40%.

Напомним, в первом полугодии текущего года производство сельскохозяйственной продукции в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, упало на 18,7%.

В частности, в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве — на 2,2%.

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