Зеленский не стал подписывать проект закона об электронных коммуникациях

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 3014 об электронных коммуникациях и отправил его на доработку.

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №3014 во втором чтении на заседании 30 сентября. За его поддержку высказались 260 народных депутатов.

В первом чтении проект закона был принят парламентом 16 июня. Ко второму чтению к документу подали 970 правок.

Документ определяет полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций. Он устанавливает права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

В то же время, как отмечает НВ, главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады называло часть норм законопроекта неконституционными.

Отдельные положения проекта противоречат Конституции Украины, не учитывают юридических позиций Конституционного Суда Украины и практику Европейского суда по правам человека, не согласуются с положениями действующего законодательства и не содержат достаточных и завершенных правовых механизмов реализации его положений", — сообщили в юруправлении.

По информации издания, законопроект критиковали и профильные организации. Так, в Интернет Ассоциации Украины заявляли, что некоторые новации законопроекта реализуют давнее желание регулятора (НКРСИ) и крупных игроков по вытеснению крупных конкурентов путем существенного усиления регуляции в отрасли и внедрения новых схем перераспределения рынка.