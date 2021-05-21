Транспорт 1 час назад

Зеленский подписал закон, отменяющий мгновенную рассылку "писем счастья" за нарушение ПДД

Теперь за своими штрафами водителям нужно будет самим следить на официальном сайте или с помощью различных электронных сервисов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную мгновенную рассылку так называемых "писем счастья" за нарушение водителями правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

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В частности, глава государства одобрил закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" №1438-ІХ.

Этот документ отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об административной ответственности, по которому уже был уплачен штраф.

Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение 10 дней после его вынесения.

Иными словам, теперь за своими штрафами водителям нужно самим следить на официальном сайте или с помощью различных электронных сервисов.

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Указанный закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Известно, что Верховная Рада приняла этот документ 29 апреля 2021 года.

Ранее в приложении "Дія" появилась возможность просмотреть и оплатить штрафы ПДД. При этом "Дія" будет оповещать пользователей по мере поступления новых штрафов. Речь идет о регистрации нарушений с помощью фото- и видеофиксации.

Как отмечается, оплатить штраф можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты. В "Дія" сохраняется квитанция об оплате. Ее можно скачать или отправить на e-mail.

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