Зеленский подписал закон, отменяющий мгновенную рассылку "писем счастья" за нарушение ПДД

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную мгновенную рассылку так называемых "писем счастья" за нарушение водителями правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

В частности, глава государства одобрил закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" №1438-ІХ.

Этот документ отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об административной ответственности, по которому уже был уплачен штраф.

Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение 10 дней после его вынесения.

Иными словам, теперь за своими штрафами водителям нужно самим следить на официальном сайте или с помощью различных электронных сервисов.

Указанный закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Известно, что Верховная Рада приняла этот документ 29 апреля 2021 года.

Ранее в приложении "Дія" появилась возможность просмотреть и оплатить штрафы ПДД. При этом "Дія" будет оповещать пользователей по мере поступления новых штрафов. Речь идет о регистрации нарушений с помощью фото- и видеофиксации.

Как отмечается, оплатить штраф можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты. В "Дія" сохраняется квитанция об оплате. Ее можно скачать или отправить на e-mail.