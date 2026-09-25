Насправді розрив між «типовим» письменником і письменником-бестселером в Україні один із найбільших серед усіх творчих професій. З одного боку — скромна зарплата за вакансією з назвою «письменник», а з іншого — мільйонні роялті кількох авторів, чиї книжки продаються сотнями тисяч примірників. Щоб краще зрозуміти, як саме автори отримують свої доходи команда Dilo розібралася, скільки насправді заробляють українські письменники. До уваги взяли як дані по ринку праці на типовій вакансії «письменник», так і інформацію щодо мільйонних роялті найпопулярніших авторів.

Скільки платять за вакансією «письменник»

Якщо дивитися на анаітику вакансій, середня зарплата за посадою «письменник» в Україні станом на вересень 2026 року становить 47 500 грн. Причому розкид пропозицій доволі широкий: нижня межа тримається на рівні 22 000 грн, а верхня сягає 78 000 грн.

Статистика по вакансії “письменник” по Україні станом на вересень 2026

Інфографіка: work.ua

Що цікаво, за останній рік ситуація на цьому вузькому сегменті ринку праці змінилася неоднозначно:

середня зарплата зросла на 58% порівняно з минулим роком;

водночас кількість вакансій за напрямом скоротилася на 30%.

Тобто ринок став менш масовим, але точковим авторам почали платити помітно більше.

Утім, ці цифри стосуються найманої праці, себто редакційних, копірайтерських чи авторських вакансій із формальною назвою «письменник». До реальних доходів письменників, які живуть за рахунок продажу власних книжок, ця статистика прямого стосунку не має. Уся причина в тому, що там працює зовсім інша економіка — роялті.

Скільки заробляють на роялті топові автори?

У Forbes оприлюднили перелік десяти сучасних українських письменників, які могли найбільше заробити на роялті у 2023–2024 роках. За підрахунками видання, сукупно ці автори заробили щонайменше 17 289 000 грн, і для цього знадобилося продати близько 904 000 примірників.

Методологія розрахунку прозора: роялті автори отримують із гуртової ціни книжки, яку Forbes визначив за коефіцієнтом 0,55 від роздрібної, а ставку авторської винагороди взяли на рівні 9% для дорослої літератури та 6,5% для дитячої.

Кінцевий дохід рахували за формулою: кількість проданих книжок помножена на роздрібну ціну (за даними Українського інституту книги), коефіцієнт 0,55 і ставку роялті.

Список очолили:

Ілларіон Павлюк — автор «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл» і «Танець недоумка»; близько 164 тисяч проданих примірників і приблизно 4 мільйони гривень роялті;

Макс Кідрук — понад 138 тисяч проданих примірників і орієнтовно 2,7 мільйона гривень;

Ліна Костенко — 96 000 примірників і майже 1,9 мільйона гривень;

Володимир Станчишин — 100 000 примірників і 1,6 мільйона гривень;

Анастасія Левкова («За перекопом є земля») — понад 62 тисячі примірників і близько 1,4 мільйона гривень;

Євгенія Кузнєцова — 78 000 примірників і 1,4 мільйона гривень;

Оксана Забужко — 60 500 примірників і близько 1,2 мільйона гривень;

Андрій Сем'янків — близько 70 000 примірників і приблизно 1 мільйон гривень;

Марія Матіос — 55 000 примірників і близько 1 мільйона гривень;

Андрій Кокотюха — 79 тисяч проданих книжок і орієнтовно 900 тисяч гривень.

Проте список неповний. Нариклад, туди не потрапили автори, продажі яких приховані комерційною таємницею, автори навчальних посібників, а також ті, чиї дані виявилися неповними, зокрема Сергій Жадан та Юрій Іздрик.

Не враховані й доходи від електронних та аудіокниг, а також продажі за межами України. Видання окремо зауважує, що у списку немає авторів, чиї життя забрала росія: серед них Максим «Далі» Кривцов, Вікторія Амеліна, Володимир Вакуленко.

Чому топові автори стали заробляти по-справжньому

За останні роки книжковий ринок України демонструє суттєве зростання споживання національного літературного продукту, а разом із ним і заробітки авторів. Думка про те, що на письменництві неможливо заробити, вже не актуальна. Ми вже бачимо, що у багатьох авторів з'явилися мільйонні заробітки. Взяти наприклад Макса Кідрука, загальні наклади книжок якого наближуються до 400 тисяч примірників, що для українського авторського ринку — цілий рекорд.

По суті, виходить що «письменник» в Україні — це фактично дві різні професії з різною економікою. Наприклад, є найманий автор, який за вакансією отримує в середньому 47 500 грн на місяць, і цей сегмент ринку звужується. І є автор власних книжок з високими накладами, який може заробляти мільйони гривень на рік. Але таких людей у країні можна нарахувати лише кілька десятків, і потрапляння в цю категорію залежить не від стажу чи посади, а від популярності конкретних книжок і обсягу їх продажів.